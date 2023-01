ASSOCIAZIONE FUTURI COMUNI * LEONI, « IL 1/2 PRESENTEREMO ALLA STAMPA IL NOSTRO TOUR IN 100 COMUNI DEL TRENTINO, “DALLE COMUNITÀ, PER LA COMUNITÀ” »

14.30 - lunedì 30 gennaio 2023

Conferenza stampa di lancio dell’Associazione Futuri Comuni e del suo tour in 100 comuni del Trentino “Dalle Comunità, Per la Comunità”. Si terrà mercoledì 1 febbraio alle ore 11.30 presso la Sala Hipster di Impact Hub Trentino, via Sanseverino 95 a Trento.

Sono previsti gli interventi di:

Luca Leoni – Presidente Futuri Comuni

Francesca Tomaselli e Ennio Pangrazzi – Sindaca e vicesindaco di Pellizzano

Laura Scalfi – dirigente scolastica

Nicholas Loss – assessore di Ospedaletto

Matteo Piccolotto – consigliere circoscrizionale Mattarello

Nel corso della conferenza stampa, che vedrà la partecipazione di alcuni degli amministratori e personalità coinvolti nel progetto, verrà presentato il tour dell’associazione in Trentino.