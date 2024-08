ASSESSORE PAT FAILONI * VIGILI DEL FUOCO: «A PELUGO FESTEGGIATI I 125 ANNI DEL CORPO / MARCHIORI “SONO SIMBOLI DELLA NOSTRA AUTONOMIA”»

16.08 - domenica 11 agosto 2024

Gli assessori della Giunta provinciale di Trento, Failoni e Marchiori, all’evento per i 125 anni del Corpo. L’orgoglio dei Vigili del Fuoco in festa a Pelugo (Tn).

Competenza, solidarietà e spirito di servizio a favore della comunità. Valori che caratterizzano l’impegno Vigili del Fuoco Volontari e che la comunità trentina riconosce nei pompieri. Un impegno che, per il Corpo di Pelugo, ha raggiunto la tappa dei 125 anni di fondazione ufficiale. La comunità ha voluto festeggiare l’importante ricorrenza con due giornate di eventi, culminate con le iniziative di oggi. Filo conduttore, l’orgoglio di essere pompiere, vivendo la comunità nella sua dimensione solidale.

Oggi a Pelugo sono intervenuti anche l’assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni e l’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia Simone Marchiori, che hanno portato anche il saluto del presidente Fugatti. “Oggi – ha detto Failoni – è un giorno di festa, ma soprattutto la dimostrazione dello stato di salute dei Vigili del Fuoco trentini, un motivo d’orgoglio per la nostra comunità grazie alla loro disponibilità senza soluzione di continuità, in ogni situazione: dalle emergenze alla solidarietà. In questa occasione, voglio rivolgere un particolare ringraziamento anche alle famiglie, perché supportano pazientemente l’impegno dei pompieri a favore della comunità trentina.”

VIDEOINTERVISTA AD ASSESSORE ROBERTO FAILONI

VIDEOINTERVISTA AD ASSESSORE SIMONE MARCHIORI

“I Vigili del Fuoco – ha detto l’assessore Marchiori – sono nati in modo volontario e sono una realtà peculiare del Trentino, perché qui in montagna si è manifestato il bisogno di intervenire subito di fronte agli incendi e più in generale alle emergenze. La comunità si è quindi organizzata autonomamente valorizzando le proprie competenze. Anche oggi, di fronte a una società mutata, questa stessa comunità avverte ancora la necessità, l’importanza e il piacere di fare volontariato. I Vigili del Fuoco sono uno dei simboli della nostra Autonomia e quindi l’augurio è di festeggiare nuovi importanti traguardi, guardando con fiducia alle nuove generazioni.”

L’evento di oggi ha inteso innanzitutto ricordare tutti coloro che, con dedizione e spirito di sacrificio, hanno scritto giorno dopo giorno questi 125 di storia. Un percorso che ha visto e che vede anche oggi protagoniste le tante famiglie dei pompieri che sostengono l’impegno dei loro cari. Anche alle famiglie, quindi, è stato simbolicamente rivolto l’abbraccio delle istituzioni, dei cittadini e dei tanti altri Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari che hanno voluto partecipare alla festa.

Nel proprio intervento, il sindaco di Pelugo e Vigile del Fuoco Mauro Chiodega ha parlato del vissuto dei pompieri, delle sensazioni che i Vigili del Fuoco provano quando sono di fronte al pericolo, quando il patrimonio di competenze frutto di formazione ed esperienza, acanto alle necessarie dotazioni, consente di affrontare responsabilmente ogni rischio. Ma è soprattutto la fratellanza tra pompieri, ha detto il sindaco, che permette di porsi di fronte ai pericoli che i Vigili del Fuoco affrontano costantemente.

Il comandante del Corpo, Norman Campidelli, ha espresso gratitudine ai Vigili per la dedizione che dimostrano nella loro attività, dall’addestramento agli interventi sul territorio. “Il traguardo dei 125 anni di fondazione – ha aggiunto il comandante – è frutto soprattutto dell’impegno di chi ci ha preceduti, dando vita a una storia partita addirittura alcuni decenni prima della nascita ufficiale nel 1899. Una storia che i pompieri di oggi portano avanti con determinazione, anche grazie al supporto delle loro famiglie.”

Oggi la giornata si è aperta con la sfilata dal Municipio sino al Parco Masere, dove vi sono stati la cerimonia ufficiale con l’alzabandiera, il carosello della Banda di Pieve di Bono, la manovra dimostrativa degli allievi, l’inaugurazione del nuovo furgone polisoccorso e un momento conviviale. Nel pomeriggio l’esercitazione commemorativa in ricordo del devastante incendio che colpì Pelugo nel 1922. Protagonisti i Vigili del Fuoco Volontari della Val Rendena, di Tione e di Storo, il Servizio Trasporto Infermi di Pinzolo e la Croce Rossa Italiana.

Oggi a Pelugo erano presenti, fra gli altri, anche la consigliera provinciale Vanessa Masè, il presidente della Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino Luigi Maturi, i vicepresidenti Daniele Postal e Corrado Asson, l’ispettore distrettuale Manuel Alberti, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’associazionismo, della Protezione Civile e del volontariato.

Le iniziative per il 125° anniversario dalla fondazione del Corpo dei Vigili del Fuoco di Pelugo (che oggi conta 22 Vigili effettivi e 10 allievi) hanno visto ieri, fra l’altro, anche la “Giornata del Pompiere”, con attività rivolte ai bambini e momenti informativi con il Soccorso Alpino della Val Rendena, gli Psicologi per i Popoli del Trentino, il Servizio Trasporto Infermi di Pinzolo – Alta Rendena e Vocis, Volontari Cinofili Soccorso.