APT VALSUGANA LAGORAI – FUNIVIE LAGORAI * “SKI SUNRISE‘: « SULLE PISTE DEL PASSO BROCON, APPUNTAMENTO ALLO CHALET HEIDI (28/1 – 6.00) »

17.45 - venerdì 27 gennaio 2023

Apt Valsugana Lagorai in collaborazione con le Funivie Lagorai ripropongono a grande richiesta anche per l’anno 2023 l’attesissimo incontro alle prime luci dell’alba, il Trentino Ski Sunrise sulle piste del Passo Brocon. L’appuntamento per l’edizione 2023 è fissato per sabato 28 gennaio presso lo chalet Heidi delle Funivie Lagorai al Passo Brocon alle ore 6.00.

L’emozionante paesaggio delle prime luci del giorno, l’aria frizzantina che si respira a quasi 2000m di quota, la vista panoramica a 360 gradi dal Chalet Paradiso che spazia a dall’intera Valsugana alle più alte cime del Lagorai fino alla pianura Padana. Grazie alle aperture degli impianti anticipate di qualche ora, si arriverà sulle piste da sci prima di tutti.

Alle prime luci rosse dell’orizzonte, lo Chalet aprirà le porte a tutti i partecipanti per una ricca colazione ad alta quota con prodotti tipici della valle e gustosissimi dolci, il tutto nel tepore dello Chalet Paradiso, per fare il pieno di energie e prepararsi alla discesa.

Al termine della colazione i più allenati potranno lasciare le prime tracce sulla neve della Pista Bosco o Pista Piloni, gli altri sui dolci pendii della Pista Matusa. Anche i non sciatori potranno partecipare, scegliendo di rientrare a valle con le racchette da neve o con la seggiovia.

Un’esperienza che solo con Trentino Ski Sunrise si può vivere per far conoscere le imponenti vette che circondano gli impianti a mano a mano che verranno baciate dal sole, accompagnati dai maestri della Scuola Sci Lagorai.

Gli adulti e ragazzi dai 13 anni in su il costo è di € 23 a persona e i bambini dai 7 ai 12 anni è di € 18 a persona. Bambini gratuiti fino a 6 anni. Prenotazione online sul sito VisitValsugana.it o presso gli uffici Apt Valsugana Lagorai.