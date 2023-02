APT VAL DI FASSA (TN) * ILARY BLASI: « LA SHOWGIRL HA SOGGIORNATO A VIGO E SCIATO SULLE PISTE DEL CIAMPEDIE, TRA FINE GENNAIO ED IL PRIMO FEBBRAIO »

18.22 - mercoledì 1 febbraio 2023

Ilary Blasi in vacanza in Val di Fassa. La famosa showgirl, tra fine gennaio e il primo febbraio, ha soggiornato a Vigo e sciato sulle piste del Ciampedie e del Carezza.

Cinque giorni bianchi per Ilary Blasi in Val di Fassa. La famosa showgirl romana ha soggiornato, dal 28 gennaio al primo febbraio, a Vigo in uno dei più apprezzati family hotel della vallata ladina, in compagnia della figlia più giovane, della sorella, del cognato e di un gruppetto di amici. La struttura ha garantito massima riservatezza a Ilary Blasi che, comunque, non ha negato sorrisi e selfie agli ospiti dell’albergo che l’hanno incontrata e riconosciuta al bar e nelle altre sale comuni. Per lei, si è trattato di una vacanza all’insegna del relax, con pranzi e aperitivi in alta quota, e dello sport, con tante sciate in compagnia sulle piste del Ciampedie, all’ombra delle Torri del Vajolet e del Larsech, e nella skiarea Carezza.

Qui ha raggiunto con gli impianti anche il raffinato Laurins Lounge (a 2334 m di altitudine) dov’è salita ad ammirare il panorama ai piedi del Catinaccio Rosengarten con il gruppo del Latemar di fronte. Tra le vette immacolate e sulle terrazze di alcuni rifugi, Ilary Blasy ha scattato foto e girato video postati sui suoi canali social, permettendo, così, agli oltre due milioni di followers in Instagram di ammirare le Dolomiti e i tracciati da sci, dove si è dilettata con un completo da sci dalle tonalità del giallo e del verde, con cui non è passata del tutto inosservata tra gli sciatori. Anche le stories postate in Instagram dai familiari e dagli amici hanno raccontato diversi momenti della vacanza sulla neve che Ilary pare abbia trascorso pure in compagnia dell’imprenditore tedesco Bastian Müller, l’uomo che da qualche tempo le sta accanto. Sembra, infatti, che la bella showgirl abbia scelto il soggiorno in Val di Fassa per presentare a familiari e amici il fidanzato, con cui ha ritrovato la serenità dopo la separazione da Francesco Totti.