APT VAL DI FASSA (TN) * AUTUNNO: « “LA BELLA STAGIONE DEI RIFUGI ABITA QUI“, NEI SETTE RIFUGI LABORATORI DI PITTURA OPEN AIR E STORY TREKKING (24/9 – 8/10) »

08.08 - mercoledì 07 settembre 2022

L’autunno vivace dei rifugi di Fassa. Show cooking, laboratori di pittura, fotografia, story trekking, yoga, attività per bambini e altro ancora

ti aspettano in sette presidi alpini della valle ladina, dal 24 settembre all’8 ottobre.

Salire in quota è la vera esperienza dell’autunno 2022 e la Val di Fassa il luogo perfetto da visitare nei week end, e non solo, perché “La bella stagione dei rifugi abita qui”. È questo il titolo dell’iniziativa che dal 24 settembre all’8 ottobre coinvolge sette rifugi di alcune delle località più spettacolari delle Dolomiti di Fassa dove, oltre all’escursione per raggiungerle, puoi vivere esperienze indimenticabili su misura per te. I Rifugi Contrin, Fuciade, Stella Alpina Spitz Piaz, Micheluzzi, Sali, Roda di Vael e Antermoia ti accolgono con laboratori di pittura open air (anche per principianti di pennelli e tavolozza) e fotografia, attività e spettacoli per bambini, story trekking e lezioni di yoga. Ad ogni appuntamento sono abbinate degustazioni di alimenti valligiani e trentini, alla presenza dei produttori, e, in alcune occasioni, veri e propri cooking show per assaporare prelibatezze sulle terrazze dei rifugi, a pranzo, cena oppure a colazione.

In particolare, il 24 settembre l’appuntamento è per i tuoi bimbi e la tua famiglia al Rifugio Contrin, dove i piccoli si divertono, al mattino, con un laboratorio creativo a tema “latte e formaggio” e, nel pomeriggio, con la merenda animata da uno spettacolo di marionette del Centro Teatrale Corniani.

Il 30 settembre, invece, dipingi al Rifugio Fuciade, o meglio all’aperto nella sua splendida conca, grazie al corso di pittura sui colori dell’autunno condotto dall’artista Josef Costazza e partecipi alla degustazione narrata di grappa e caffè locale.

L’1 e il 2 ottobre c’è un intero week end per bambini, mamme e papà al Rifugio Stella Alpina Spiz Piaz che raggiungi assieme a un accompagnatore di media montagna lungo il “Sentiero delle Leggende”. Una volta al presidio alpino, i bambini si divertono con un laboratorio con fiori ed erbe di montagna, mentre mamme e papà con un breve corso di ricette con prodotti tipici, aperitivo al tramonto, cena e pernottamento. Al mattino del 2 ottobre? La colazione, un corso d’arrampicata per bambini e, quindi, il rientro. Il 2 ottobre al Rifugio Micheluzzi ti attende la degustazione di formaggi realizzati esclusivamente con latte d’alpeggio a cura di Palazzo Roccabruna, Enoteca Provinciale del Trentino, e dopo il pranzo live music.

L’8 ottobre al Rifugio Salei partecipi allo story trekking “Sesto grado” e poi allo show cooking, a base di prodotti caseari, degli chef Stefano e Simone Croce dell’Agritur El Mas, stella verde Michelin. Sempre l’8 ottobre al Rifugio Roda di Vael diventi un fotografo provetto con il corso ad hoc per catturare al meglio panorami e colori autunnali sulle Dolomiti, compresi scatti stellati in notturna.

Infine, il 7 e l’8 ottobre se ami gli eventi al femminile prendi parte al trekking e al soggiorno al Rifugio Antermoia: una due giorni “only for woman” guidata, per la parte escursionistica da @donnedimontagna e, una volta al rifugio, ti lasci guidare nella meditazione e nella lezione di yoga, che si conclude con un aperitivo in rosa e una cena ladina. Al mattino saluto al sole, in versione yoga, e, dopo colazione ritorno, a valle.

Se hai individuato il week end che fa per te, non ti resta che vivere la tua esperienza d’autunno sulle Dolomiti di Fassa.