APT VAL DI FASSA * “FESTIVAL MUSICA NERA“: « FRA I GRANDI JAZZISTI FABRIZIO BOSSO – STEFANO CANTINI – FRANCESCO MACCIANTI – BOBBY WATSON (DAL 3 AL 12/3) »

Valli di Fiemme e Fassa, 25 concerti per i 25 anni del Dolomiti Ski Jazz. Dal 3 al 12 marzo 2023 il Festival della musica nera su sfondo bianco porta nomi di jazzisti di fama internazionale sulle piste da sci, nei pub, nei teatri e nelle vie dei paesi. Le Street Parade a Cavalese, Moena e Tesero sono la novità della 25esima edizione. Fra i grandi jazzisti: Fabrizio Bosso, Stefano Cantini, Francesco Maccianti e Bobby Watson.

Un festival musicale nella neve per i cultori della montagna e degli sport invernali. Dal 3 al 12 marzo 2023 nelle Valli di Fiemme e Fassa (TN), sciatori, snowboarder e amanti delle camminate fra panorami innevati ritroveranno ad attenderli i concerti del Dolomiti Ski Jazz, diretto da Enrico Tommasini.

Ritmi caldi come quelli del jazz ma anche del blues, della musica funk e latina creeranno contrasti da brivido con lo scenario imbiancato delle Dolomiti. Da sempre un eccitante connubio tra natura e musica all’aria aperta, il Dolomiti Ski Jazz festeggerà la sua venticinquesima edizione, con una formula ampliata nelle location montane e soprattutto nel numero degli spettacoli: 25 appuntamenti, uno per ogni anno del festival.

Agli artisti principali del programma saranno riservate le serate nei teatri, dove si ascolteranno nomi di punta del jazz italiano come Fabrizio Bosso, Stefano Cantini e Francesco Maccianti e un monumento del jazz afroamericano come Bobby Watson.

I CONCERTI IN PISTA

I concerti più suggestivi sono quelli diurni sulle piste, per i quali ci si sposterà da una pista all’altra. Partendo dalla terrazza dell’Hotel Bellavista (Pecol di Canazei) si passerà allo Chalet Caserina (Pampeago), da lì al Ciampedie (Vigo di Fassa) fino all’avvolgente “anfiteatro di neve” che circonda il Rifugio Fuciade (Passo San Pellegrino). Toccherà poi alla Baita Rodella 2222 (Passo Sella), punto più alto toccato dal festival. Si continuerà allo Chalet 44 Alpine Lounge (Bellamonte) e al Rifugio Zischgalm (Ski Center Latemar). La “Pista del Jazz” passerà poi per lo Chalet Valbona (Alpe Lusia) e continuerà al Rifugio Ciampolin (Pecol Canazei), per concludersi domenica 12 marzo con due appuntamenti in montagna alla Baita Tonda (Alpe Cermis) e alla Baita Paradiso (Passo San Pellegrino).

Questi concerti (tutti a ingresso gratuito) prendono vita verso l’ora di pranzo nei rifugi e nei ristoranti lungo le piste, con i maestosi paesaggi dolomitici a fare da scenografia. Il paradiso degli sciatori, per oltre una settimana, diventa così luogo privilegiato per gli amanti della musica, da ascoltare preferibilmente in tenuta sportiva. Per dare la possibilità agli ospiti delle Valli di Fiemme e Fassa di partecipare agli appuntamenti in programma, molti gruppi terranno due concerti in differenti zone. Il Rhythm & Blues Vintage del quintetto internazionale “THE HI-STAKES” farà da apripista: il 3 marzo all’Hotel Bellavista e il 4 marzo allo Chalet Caserina.

Un gradito ritorno al festival, da Parigi, sarà quello della vulcanica cantante “Kicca” che con il suo jazz, soul, funky sarà protagonista il 5 marzo al Ciampedie. Lunedì 6 marzo al Rifugio Fuciade suonerà “Accordi Disaccordi”, trio specializzato in Gispy Jazz Manouche. Travolgenti ritmi e uno straripante senso dello spettacolo conferiscono a ogni concerto della band di James Thompson i toni di una festa. Saranno il 7 marzo alla Baita Rodella 2222 e poi martedì 8 allo Chalet 44 Alpine Lounge di Bellamonte. Il progetto creato dal cantante Dario Defrancesco il 9 marzo porterà al Rifugio Zischgalm le sue sonorità Pop-Blues. Si ritornerà dalle parti del jazz con il quartetto del sassofonista-cantante veneziano Marco Furio Forieri, il 10 marzo allo Chalet Valbona. Al Rifugio Ciampolin sabato 11 marzo suonerà il quartetto bolognese FLOAT MUSIC, con un viaggio musicale tra folk, jazz e rock che ripeteranno il concerto domenica 12 alla Baita Paradiso.

A chiudere in bellezza questa “Marcialonga musicale” a bordo pista domenica 12 marzo csaranno gli incontenibili Venice Ska-J, graditissimi ospiti fissi del festival.

//

IL FESTIVAL SCONFINA A CEMBRA

Novità assoluta di questa venticinquesima edizione è l’ingresso in “squadra” del Comune di Cembra che ospiterà nel Nuovo Teatro il concerto della band di Kicca, venerdì 3 marzo alle 21.

I CONCERTI NEI TEATRI

Mentre i concerti sulle piste da sci sono un vero slalom tra generi e ritmi coinvolgenti, gli appuntamenti serali in teatro riportano l’attenzione sul jazz. Il messaggio è chiaro sin dall’arrivo al Teatro Comunale di Predazzo, il 4 marzo, del quartetto guidato dal sassofonista di Follonica Stefano “Cocco” Cantini e dal pianista fiorentino Francesco Maccianti. Mercoledì 8 a Castello di Fiemme nella Sala Polifunzionale il mitico sassofonista americano Bobby Watson festeggerà con il suo quartetto il 70° compleanno.

Al Teatro Comunale di Ziano di Fiemme venerdì 10 marzo si esibirà poi il Trio della cantante-pianista Champion Fulton con un ospite speciale: il sassofonista Joel Frahm.

A chiudere in bellezza, sabato 11 marzo, nell’auditorium del Palafiemme di Cavalese, sarà il quartetto del trombettista torinese Fabrizio Bosso, con il suo omaggio alla musica di Steve Wonder.

LE NUOVE STREET PARADE E LE JAM SESSION

Particolarmente vivace la programmazione collaterale che affianca i caratteristici concerti in quota e i più formali live nei teatri: la street parade della Bandastorta Special Edition che il pomeriggio del 7 attraverserà Cavalese, la marching band REVENSCH animerà le vie del centro l’8 a Moena e il 9 a Tesero. Immancabili poi le jam session, con il loro jazz “a piede libero” in un contesto di ascolto socievole e informale: al Club La Grenz di Moena (il 7 e il 9 marzo).

I CONCERTI APRÈS-SKI

Altri appuntamenti da non perdere sono quelli in orario après-ski. Al rientro dalle piste si potrà partecipare a frizzanti happening con Darius & Friends, il 5 marzo alle 16 al Bar International di Canazei, con Venice Ska-J presso il Ristorante Dolomites Geyser di Pozza di Fassa e la sera del 6 marzo al Birrificio Rampeèr di Campitello con la band Accordi Disaccordi.

Dolomiti Ski Jazz 2023 è organizzato dalle Aziende per il Turismo delle Valli di Fiemme Cembra e Fassa

Informazioni:

APT Val di Fassa:

tel. 0462 609600

e-mail: info@fassa.com

www.fassa.com

APT Val di Fiemme Cembra:

tel. 0462 241111

e-mail: info@visitfiemme.it

www.visitfiemme.it

Biglietti:

Tutti i concerti sono gratuiti, tranne quelli nei Teatri:

biglietto intero €15,00; ridotto €10;

Abbonamento Fidelity Card: €50

(ingresso a tutti i concerti nei teatri)

Riduzioni per giovani 12-25 anni e over 65.

Bambini fino a 12 anni: gratis.

Direttore artistico: Enrico Tommasini

PROGRAMMA DEL DSJ 2023

VENERDÌ 3 MARZO, ORE 12.00, HOTEL BELLAVISTA, CANAZEI, loc. Pecol – Str. Pordoi, 123

THE HI-STAKES (NL)

Sam Ghezzi – voce e sax tenore

Ben Fitzpatrick – sax tenore

Linus Eppinger – chitarra e banjo

Cesar Puente – basso

Joe Korach – batteria

www.samghezzi.com/music/the-hi-stakes/

VENERDÌ, 3 MARZO, ORE 21.00, NUOVO TEATRO CEMBRA, CEMBRA, Via S. Carlo 1

KICCA (F-IT)

Kicca – voce

Oscar Marchioni – tastiere

Nicola Tamiozzo – chitarra

Filippo Rinaldi – basso

Alessandro Lupatin – batteria

www.facebook.com/kiccamusic/

SABATO 4 MARZO, ORE 12.00, CHALET CASERINA, PAMPEAGO – TESERO

THE HI-STAKES (NL)

Sam Ghezzi – voce e sax tenore

Ben Fitzpatrick – sax tenore

Linus Eppinger – chitarra e banjo

Cesar Puente – basso

Joe Korach – batteria

www.samghezzi.com/music/the-hi-stakes/

SABATO 4 MARZO, ORE 17.30, 4Ù FOR YOU BISTROT, PERA DI FASSA, Str. Jumela, 35

KICCA (F-IT)

Kicca – voce

Oscar Marchioni – tastiere

Nicola Tamiozzo – chitarra

Filippo Rinaldi – basso

Alessandro Lupatin – batteria

www.facebook.com/kiccamusic/

SABATO 4 MARZO, ORE 17.30,TEATRO COMUNALE DI PREDAZZO, Via Cesare Battisti 28

STEFANO CANTINI & FRANCESCO MACCIANTI QUARTET (IT)

Stefano Cantini – tenore, soprano sax; Francesco Maccianti – piano; Evangelista – basso; Bernardo Guerra – batteria

www.eventimusicpool.it/events/stefanococcocantinifrancesco-maccianti-quartet/

DOMENICA 5 MARZO, ORE 12.00, CIAMPEDIE, Sen Jan de Fascia

KICCA (F-IT)

Kicca – voce

Oscar Marchioni – tastiere

Nicola Tamiozzo – chitarra

Filippo Rinaldi – basso

Alessandro Lupatin – batteria

www.facebook.com/kiccamusic/

DOMENICA 5 MARZO, ORE 16.00, BAR APRÉS-SKI INTERNATIONAL, Canazei Via Dolomites 195

DARIUS & FRIENDS (IT)

Dario Defrancesco – voce, Matteo Rossetto – chitarra, Mick Casciaro – tastiere, Michele Bazzanella – basso, Enrico Tommasini – batteria

DOMENICA 5 MARZO, ORE 21.00, MUSEO LADIN DE FASCIA, SÈN JAN DI FASSA, Str. de Sèn Jan 9

JEANRUAZ GROUP (IT)

Jean-Daniel Granruaz -chitarra, voce, Francesco Dallago – basso, Loris Dallago – batteria

LUNEDÌ 6 MARZO, ORE 12.00, RIFUGIO FUCIADE, PASSO S. PELLEGRINO, Località Fuciade,

ACCORDI DISACCORDI (IT)

Alessandro Di Virgilio – chitarra

Dario Berlucchi – chitarra

Dario Scopesi – contrabbasso

http://www.accordidisaccordi.com/it/

LUN. 6 MARZO 21.00 RAMPEÈR BIRRIFICIO OSTERIA, CAMPITELLO DI FASSA, Streda Dolomites 24

ACCORDI DISACCORDI (IT)

Alessandro Di Virgilio – chitarra

Dario Berlucchi – chitarra

Dario Scopesi – contrabbasso

www.accordidisaccordi.com/it/

MARTEDÌ 7 MARZO, ORE 12.00, BAITA RODELLA 2222, CANAZEI, Località Passo Sella 29,

JAMES THOMPSON & BAND (USA-IT)

James Thompson – voce e sax

Matteo Rossetto – chitarra elettrica

Davide Dalpiaz – tastiere

Roby Zecchinelli – basso elettrico

Stefano Pisetta – batteria

www.jamesthompson.it/it/bio/

MARTEDÌ 7 MARZO, ORE 17.00, CAVALESE, Vie del Centro

STREET PARADE CON BANDA STORTA SPECIAL EDITION (IT),

Emiliano Tamanini – tromba

Stefano Eccher – tromba

Fabrizio Carlin – trombone

Davide Salata – sax soprano

Giorgio Beberi – sax baritono

Glauco Benedetti – sousaphone

Filippo Tonini – percussioni

Daniele Patton – percussioni

www.bandastorta.it/

MARTEDÌ 7 MARZO, ORE 22.00, CLUB LA GRENZ, MOENA, Strada Saslonch 56

JAM SESSION (EVENTO RISERVATO AGLI AMBASCIATORI DEL GUSTO)

MERCOLEDÌ 8 MARZO, ORE 12.00, CHALET 44 ALPINE LOUNGE, LUSIA-BELLAMONTE-PREDAZZO

JAMES THOMPSON & BAND (USA-IT)

James Thompson – voce e sax

Matteo Rossetto – chitarra elettrica

Davide Dalpiaz – tastiere

Roby Zecchinelli – basso elettrico

Stefano Pisetta – batteria

www.jamesthompson.it/it/bio/

MERCOLEDÌ 8 MARZO, ORE 17.00, MOENA, Vie del Centro

STREET PARADE CON “REVENTSCH”(IT)

Helga Plankensteiner – sax alto

Michael Lösch – clavietta

Paolo Trettel – tromba

Hannes Mock – trombone

Glauco Benedetti – tuba

Marco Soldà – percussioni

www.revensch.com/about-1/

MERCOLEDÌ 8 MARZO, ORE 21.00, CENTRO POLIFUNZIONALE DI CASTELLO DI FIEMME, Via Latemar

BOBBY WATSON BIRTHDAY TOUR (USA)

Bobby Watson – sax contralto

Jordan Williams – piano

Curtis Lundy – basso

Victor Jones – batteria

GIOVEDÌ 9 MARZO, ORE 12.00, RIFUGIO ZISCHGALM, PAMPEAGO-TESERO

DARIUS & FRIENDS (IT)

Dario Defrancesco – voce, Matteo Rossetto – chitarra, Mick Casciaro – tastiere, Michele Bazzanella – basso, Enrico Tommasini – batteria

GIOVEDÌ 9 MARZO, ORE 17.00, TESERO, Vie del Centro

STREET PARADE CON “REVENTSCH” (IT)

Helga Plankensteiner – sax alto

Michael Lösch – clavietta.

Paolo Trettel – tromba

Hannes Mock – trombone

Glauco Benedetti – tuba

Marco Soldà – percussioni

www.revensch.com/about-1/

GIOVEDÌ 9 MARZO, ORE 22.00, CLUB LA GRENZ, MOENA, Strada Saslonch 56

JAM SESSION

VENERDÌ 10 MARZO, ORE 12.00, CHALET VALBONA, LUSIA-MOENA

MARCO FURIO FORIERI QUARTET (IT)

Marco Furio Forieri – vocal & sax

Mauro Zulian – piano

Luigi Toti – basso

Max Trabucco – batteria

www.marcoforieri.com/

VENERDÌ 10 MARZO, ORE 21.00, TEATRO COMUNALE, ZIANO DI FIEMME

CHAMPIAN FULTON TRIO SPECIAL GUEST JOEL FRAHM (USA-IT-A)

Champian Fulton – piano & voce,

Joel Frahm – sax tenore

Lorenzo Conte – basso

Joris Dudli – batteria

www.champian.net/

www.joelfrahm.com/home

SABATO 11 MARZO, ORE 12.00, RIFUGIO CIAMPOLIN, CANAZEI, località Pecol

FLOAT MUSIC (IT)

Anna Tagliabue – voce, banjo

Stefano Maimone – basso

Giovanni Frison – chitarra

Enrico Smiderle – batteria

www.floatmusic.crd.co/

SABATO 11 MARZO, ORE 15.30, RESTAURANT APRES SKI DOLOMITES GEYSER, SÈN JAN DI FASSA

VENICE SKAJ (IT)

Marco Furio Forieri – voce & sax.

Edoardo Brunello – sax

Marcello Faggionato – tromba

Frank Martino – chitarra

Mauro Zulian – tastiere

Daniele Vianello – basso

Alan Liberale – batteria

www.marcoforieri.com/ska-j/

SABATO 11 MARZO, ORE 21.00, AUDITORIUM PALAFIEMME, CAVALESE

FABRIZIO BOSSO WE WONDER (IT)

Fabrizio Bosso – tromba

Julian Oliver Mazzariello – piano

Jacopo Ferrazza – basso

Nicola Angelucci – batteria

www.traccedijazz.com/2022/10/11/fabrizio-bosso-quartet-we-wonder/

DOMENICA 12 MARZO, ORE 12.00, BAITA TONDA, ALPE CERMIS-CAVALESE

VENICE SKAJ (IT)

Marco Furio Forieri – voce & sax.

Edoardo Brunello – sax

Marcello Faggionato – tromba

Frank Martino – chitarra

Mauro Zulian – tastiere

Daniele Vianello – basso

Alan Liberale – batteria

www.marcoforieri.com/ska-j/

DOMENICA 12 MARZO, ORE 12.00, BAITA PARADISO, PASSO SAN PELLEGRINO, Loc. Costabella

FLOAT MUSIC (IT)

Anna Tagliabue – voce, banjo

Stefano Maimone – basso

Giovanni Frison – chitarra

Enrico Smiderle – batteria

www.floatmusic.crd.co/

Foto: Gaia Panozzo