APT VAL DI FASSA * “FESTIVAL DEL PUZZONE DI MOENA DOP“: « TANTE LE OCCASIONI PER APPREZZARE L’ALIMENTO PIÙ RAPPRESENTATIVO DELLA VALLE LADINA (16-18/9) »

16.32 - mercoledì 14 settembre 2022

Dal 16 al 18 settembre, la rassegna dedicata al formaggio locale oltre a Moena, quest’anno, coinvolge anche i paesi di Soraga e Predazzo e prevede due “desmonteèdes” del bestiame dall’alpeggio.

Dal 16 al 18 settembre, a Moena si parla la lingua del formaggio che “più puzza e più è buono”. Il “Festival del Puzzone di Moena Dop” offre tante occasioni di apprezzare l’alimento più rappresentativo della valle ladina, non solo nel paese di Fassa che molti anni fa gli ha dato i natali, ma anche a Soraga e Predazzo, che quest’anno sono coinvolti nella rassegna con appuntamenti importanti.

È infatti da Soraga che prende il via venerdì 16 settembre (ore 10) la rassegna con la novità della Carrozza gourmet: un originale tour con quattro tappe golose a bordo di una carrozza trainata da cavalli, mentre in piaz de Ramon a Moena (ore 17-20.30) c’è l’Aperitivo Cheese & Wine nonché (ore 17) al Bar Stella la Masterclass per Cheese Lovers, con l’esperto Francesco Gubert, per conoscere profumi e segreti del Puzzone di Moena Dop.

Sabato 17 settembre, si comincia (ore 8.16) con un classico di grande successo il Trekking del Puzzone di Moena Dop, che prevede quattro soste da leccarsi i baffi: colazione all’Agritur El Mas, aperitivo caseario con la Mèlga de Fascia in attesa della Desmonteada de Soraga, picnic ladino in località Pianac accompagnato dalla musica dei The Others e, infine, merenda a base di yogurt della Mèlga de Fascia.

Nel frattempo, a Soraga (ore 12.30) è attesa La Desmonteada, ovvero, la sfilata del bestiame adornato di fiori che rientra dai pascoli assieme agli allevatori e anima la via principale del paese, dove segue il pranzo tipico e l’intrattenimento con musica ed esibizione dei gruppi folk. Nel pomeriggio (16-18) a Predazzo c’è invece il Treno del Gusto, che porta attraverso la filiera del Puzzone di Moena Dop, con visita a una stalla e aperitivo raccontato al Bistrot Shop & Bar del Caseificio di Predazzo e Moena. Inoltre, in piaz de Ramon a Moena (ore 17-20) Aperitivo a tutta birra, con la birra artigianale di Fassa Rampeèr e finger food.

Domenica 18 settembre, il programma è, se possibile, ancora più ricco: a Predazzo nella zona del campo sportivo (ore 9-12.30) Aspettando la desmonteada; alla Pala da Rif di Moena (ore 9.30) Colazione sull’erba; da Predazzo (ore 10) zona campagna fino a Moena si pedala con Puzzone Bike Tour; in piaz de Sotegrava (dalle ore 10) Latte e Tabià, caccia al tesoro a squadre per grandi e piccini, tra i vicoli del rione di Turchia; Dal Latte al Formaggio (ore 10.30) von esperti caseari che in piazza, a colpi di spino e di zangola, trasformano il latte in formaggio, burro e ricotta; Il Puzzone si fa in 5 (ore 11.45 circa) arrivo del grande carro e taglio delle cinque forme di Puzzone di Moena DOP dei caseifici produttori; La Desmonteada (ore 12 circa): mucche, pecore e capre rientrano dall’alpeggio con pastori e allevatori sfilando per le vie e le piazze di Moena accompagnati da Banda di Moena, gruppi folk e associazioni locali; apertura de Le piazze del gusto, il Puzzone torna in piazza con piatti e ricette ladine, a cura dell’associazione Albergatori di Moena; A Tavola con il Puzzone di Moena Dop, menù realizzati per l’occasione da ristoranti, agriturismi e malghe locali; infine, Latte e Tabià, caccia al tesoro a squadre per grandi e piccini, tra i vicoli del rione di Turchia. Info, costi e prenotazione eventi www.fassa.com