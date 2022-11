APT SMAR – PASSO ROLLE – PRIMIERO – VANOI: SCI: « SABATO 3 DICEMBRE SI TORNA IN PISTA, SI INAUGURA LA NUOVA SEGGIOVIA QUADRIPOSTO DI “CIMA TOGNOLA” »

11.01 - martedì 29 novembre 2022

Sabato 3 dicembre si torna in pista – Un moderno impianto di risalita targato Leitner, i 5 chilometri di adrenalina pura del nuovo tracciato “Fantasia 2000” e tante novità per i più piccoli, dal percorso tematico Ape Berry Kids Fun Slope sull’Alpe Tognola al Dolomiti Family Adventures, il ricco calendario di attività per famiglie prenotabili online in pochi clic. La skiarea San Martino di Castrozza Passo Rolle è pronta a dare il via alla stagione dello sci e si presenta al cancelletto di partenza con promozioni e scontistiche per una vacanza sulla neve spensierata, anche in tempi di crisi.

Con l’arrivo della prima neve è partito il conto alla rovescia. La novità più importante riguarda la nuova seggiovia quadriposto di Cima Tognola che, assieme alla moderna seggiovia esaposto Cigolera – realizzata nel 2019 – sostituisce il vecchio impianto biposto riducendo di parecchio – si passa da 18’ ai 6’ attuali – il tempo di ascesa a Cima Tognola, il punto più elevato e panoramico del Carosello delle Malghe, a 2383 metri di quota.

La messa in funzione di questa nuova quadriposto ha dato modo di velocizzare il collegamento con la skiarea di Ces e allo stesso tempo ha permesso di ribattezzare il tracciato “Fantasia 2000”, molto lungo (5 km) e panoramico, con ben 900 metri di dislivello. La discesa parte da Cima Tognola e scende fino ai 1411 metri del Campo Base e unisce le piste Cima Tognola, Cigolera, Rododendro e Tognola Tre, tra rettilinei adrenalinici e curve sfidanti, con

l’immancabile panorama delle Pale di San Martino a catturare lo sguardo.

Sempre nell’area di Tognola, inoltre, è stata predisposta una nuova zona divertimento per i più piccoli, chiamata Ape Berry Kids Fun Slope, un percorso tematico molto divertente da affrontare sci ai piedi, in compagnia della simpatica ape Berry. Aria di novità anche al Prà delle Nasse, il campo scuola a pochi passi dal centro di San Martino di Castrozza, dove è stato fatto un importante investimento sul fronte dell’innevamento programmato e dove i bambini troveranno da quest’anno un secondo tappeto mobile a servizio delle scuole sci, ad integrazione di quello già presente, dedicato anche a bob e slittini. Cresce la curiosità anche per il restyling della skiarea di Colverde, dove nel periodo di Natale è prevista l’entrata in funzione di nuove e più moderne cabine, con porta sci esterno, per una risalita a 2000 metri di quota più pratica e confortevole.

Un’altra novità arriva anche dal fronte degli skipass con la promozione che prevede un 5% di sconto per chi acquista gli skipass online con almeno 48 ore di anticipo. Un sistema che, oltre ad evitare fastidiose code alle casse degli impianti, permette un abbattimento dei costi, con un risparmio netto piuttosto evidente soprattutto per chi acquista uno skipass plurigiornaliero.

Si risparmia anche grazie al Free Ski Day, la giornata ideale per iniziare con il piede giusto la stagione invernale. Sabato 17 dicembre i maestri delle due scuole sci locali, la Scuola Sci San Martino e la Scuola Sci Dolomiti sono a disposizione di grandi e bambini per lezioni collettive gratuite di 2 ore nelle discipline di sci, fondo e snowboard. A questo open day sulle piste saranno collegate promozioni interessanti per un weekend sulla neve all’insegna del divertimento, ma senza perdere di vista il portafoglio: skipass e noleggio sono infatti gratuiti per la durata della lezione, mentre chi pernotta in una delle strutture aderenti può sciare a metà prezzo, con uno skipass di due giorni al prezzo del giornaliero.

La proposta Dolomiti Family Fun strizza l’occhio alle famiglie, riservando loro interessanti scontistiche. Tutti i bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni compiuti ospiti delle strutture ricettive di San Martino aderenti all’iniziativa possono infatti usufruire del corso collettivo di sci con il 20% di sconto oltre che del servizio di accompagnamento e trasporto dedicato e da/e verso gli impianti con l’esclusivo Funny Skibus.

Per maggiori informazioni: https://www.sanmartino.com/IT/dolomiti_family_fun_inverno