APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * BILANCIO STAGIONE ESTIVA 2022: « A LUGLIO STRANIERI IN AUMENTO, 68% ARRIVI E 107% PRESENZE (RISPETTO AL 2021) »

19.10 - mercoledì 24 agosto 2022

La bella estate ai piedi delle Pale di San Martino. Nonostante le tante difficoltà, i primi bilanci stagionali evidenziano numeri positivi, un’iniezione di fiducia per tutti gli operatori.

Superato l’intenso periodo di Ferragosto è tempo per tracciare un primo bilancio sull’andamento della stagione estiva fino a questo momento.

Quella del 2022 si preannuncia per l’intero comparto turistico locale un’estate positiva, considerate anche le premesse di inizio stagione, con le note difficoltà nel reperimento del personale e qualche fisiologica incertezza legata al decorso della pandemia.

I dati fin qui raccolti evidenziano un recupero importante sul numero di turisti stranieri pressoché assenti nelle due precedenti stagioni, con un aumento del 68% di arrivi e del 107% di presenze per il mese di luglio in confronto alla stagione 2021, numeri che avvicinano la stagione in corso con quella dei record del 2019, una delle migliori in assoluto per numero di turisti stranieri presenti sul territorio.

In particolare a trainare l’intero comparto in questa specifica classifica sono stati il settore alberghiero (più 84% di arrivi e 140% presenze a luglio) e i rifugi in quota (più 63% di arrivi e 73% di presenze a luglio) grazie al prepotente ritorno dei flussi internazionali anche in quota lungo gli itinerari del Dolomiti Palaronda Trek e Ferrata, le proposte tra i rifugi delle Pale di San Martino che quest’anno ha fatto registrare numeri record ben oltre il 2019.

Anche il numero degli arrivi di turisti italiani continua a salire, con un aumento dell’8% di arrivi e del 12% di presenze nel mese di luglio rispetto al 2021, una progressiva e costante crescita che permette quasi di allinearsi con le cifre ricavate dall’estate record del 2019.

In totale quindi fino a questo momento l’estate del 2022 rispetto alla precedente ha fatto registrare un aumento degli arrivi e delle presenze superiore al 15%.

“Sino ad oggi non possiamo che essere decisamente soddisfatti dell’andamento della stagione. Tornare ai numeri pre-pandemia è un risultato notevole che ci dà grande fiducia nel futuro. Il clima favorevole e il pieno recupero del turismo estero ci hanno dato una bella mano, ma voglio sottolineare anche il grande lavoro di tutti gli operatori turistici, ma anche delle associazioni, dei comitati e delle amministrazioni locali che hanno permesso alla “macchina” turistica di ripartire spedita nella direzione giusta.”- commenta il Presidente della locale ApT Antonio Stompanato.

A dare impulso all’intero comparto, oltre ad una situazione sanitaria mondiale più stabile rispetto a quella dell’anno precedente, è stato soprattutto l’atteso ritorno dei grandi eventi, molti dei quali coordinati o supportati da ApT in varie forme in collaborazione con le associazioni e i partner locali (basti pensare al ritorno del Trentino Music Festival per Mezzano Romantica e la Primiero Dolomiti Marathon), oltre al ritiro Hellas Verona gestito direttamente.

“Per questo desidero ringraziare sentitamente tutti i volontari che nel corso dell’estate hanno permesso la realizzazione di eventi di questo tipo – prosegue Stompanato – la loro passione e la grande disponibilità sono state le chiavi che ci hanno permesso di mettere nuovamente in piedi un calendario ricco di iniziative. Ripartire non è mai così scontato e invece grazie a loro anche il mese di settembre ritroverà tre eventi gastronomici di grande richiamo come la Knodelfest di Imer (3-4 settembre), la festa delle Brise (9-11 settembre) e la Gran Festa del Desmontegar (29 settembre – 2 ottobre), entrambi in programma nella loro versione originale pre-pandemia”.

Sempre a settembre ritornano anche appuntamenti sportivi consolidati come gli imminenti Rallye di San Martino (9-10 settembre), Mythos Primiero Dolomiti (11 settembre) e Rosetta Verticale (18 settembre), fiori all’occhiello di un calendario di eventi che hanno saputo anche ritagliarsi ottimi riscontri mediatici anche su emittenti televisive nazionali.

Sull’argomento è intervenuto anche il direttore di ApT Manuel Corso che ha voluto sottolineare come “gli sforzi messi in campo dagli operatori turistici per sopperire alla mancanza di personale hanno permesso alle singole aziende di rispondere adeguatamente ai flussi di una stagione estiva impegnativa, senza intaccare lo standard di servizi offerti all’ospite. Da parte di ApT prosegue l’impegno sul fronte del coordinamento delle iniziative e sullo sviluppo prodotto per garantire agli ospiti un territorio organizzato. In questo senso nel corso dell’estate sono pervenuti feedback positivi da parte degli ospiti sulle iniziative e i programmi di attività organizzate in collaborazione con gli operatori turistici e i partner del territorio. I numeri di questa prima parte di stagione ci permettono di guardare ai prossimi mesi con maggiore fiducia, ma c’è grande consapevolezza che le sfide da affrontare siano complesse e connesse soprattutto al mantenimento della corretta redditività degli operatori turistici che si ritrovano oggi a programmare le prossime stagioni senza le necessarie garanzie di fronte ai continui rincari delle utenze e delle materie prime”.