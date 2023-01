APT S.MART (TN) * STAGIONE INVERNALE 2022/23: STOMPANATO, « ABBIAMO LAVORATO PER VALORIZZARE LA BELLEZZA DEL TERRITORIO, SUI PRINCIPALI CANALI DI COMUNICAZIONE »

11.31 - sabato 7 gennaio 2023

La stagione invernale 2022/23 parte con il piede giusto. Positivo il bilancio di inizio stagione, mentre prosegue il lavoro di valorizzazione del territorio ad opera di ApT. In attesa dei dati ufficiali, il bilancio di questo avvio di stagione invernale, tra il ponte di Sant’Ambrogio e le festività natalizie sembra essere molto positivo. “Merito sicuramente degli operatori turistici che si sono fatti trovare pronti, ma da più parti ci hanno fatto pervenire anche l’apprezzamento per la campagna promozionale messa in campo da ApT per il lancio della stagione invernale – afferma soddisfatto Antonio Stompanato, Presidente ApT San Martino di Castrozza Passo Rolle Primiero e Vanoi”.

“Abbiamo lavorato per valorizzare la bellezza e le eccellenze del territorio sui principali canali di comunicazione, – continua Stompanato – presidiando i canali televisivi in stretta sinergia con Trentino Marketing, le radio nazionali ed areali con contenuti calibrati, e lavorando molto sul digital, sui social e sul fronte PR per ottenere spazi di visibilità gratuita sulla carta stampata.”

Sulla tv nazionale, nella settimana a cavallo tra novembre e dicembre, è infatti andata in onda la consueta cartolina invernale Mediaset, spot promozionale da 30’’ collegato alle edizioni meteo dei canali Mediaset. Di pari passo con la promozione televisiva, anche quella radiofonica che ha visto il territorio protagonista su Radio Deejay: durante il programma del mattino Deejay chiama Italia con Linus e Nicola Savino e con spot promozionali. Un’ampia visibilità alla località su quella che è una delle emittenti radiofoniche più ascoltate d’Italia, soprattutto tra i giovani. Allo stesso tempo ApT ha attivato una promozione mirata per valorizzare gli investimenti e le novità della skiarea sui mercati di prossimità con una campagna spot che ha coinvolto il Gruppo Radio Company e Radio Bruno, con numeri importanti tra Veneto ed Emilia Romagna che si è andata ad aggiungere alla consueta rubrica “Weekend in alta quota” su Radio Nettuno Bologna Uno.

Non solo sci comunque. Sull’emittente nazionale LA7, il 18 dicembre, è andata in onda una puntata di Bell’Italia in cui il conduttore Fabio Troiano è andato alla scoperta del Parco Paneveggio Pale di San Martino, del mondo degli allevatori di Primiero e del borgo di Mezzano. In occasione delle festività natalizie è andata in onda una puntata di 7 e Dintorni (Telepadova 7Gold) con immagini del mercatino di Natale di Siror, del centro di Fiera di Primiero e del nuovo Villaggio degli Intrecci. Buono il coinvolgimento anche delle emittenti regionali con degli spazi dedicati al territorio in onda sia su Trentino TV che su RTTR.

Presidiato anche il fronte della carta stampata, con alcuni speciali dedicati su riviste nazionali, alcune delle quali specializzate sul prodotto neve come Sci Magazine e 4outdoor. Ottimi anche gli spazi ottenuti dal lavoro di ufficio stampa con uscite articoli dedicati alla località da quotidiani come Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. Senza dimenticare i social, sui quali nei giorni scorsi hanno fatto capolino anche i video dei saluti di alcuni VIP che frequentano abitualmente il territorio da alcuni anni.

Anche nel mese di gennaio proseguirà la visibilità sui media nazionali visto che a dicembre sono state registrate tre puntate del programma Icarus in onda su Sky Sport dedicate alla skiarea San Martino di Castrozza – Passo Rolle e il premio fedeltà su Radio Deejay.

“Certo non ci possiamo fermare alla comunicazione – aggiunge Manuel Corso, direttore di ApT – e per questo, già nei prossimi giorni dopo l’Epifania, il 9 gennaio, riparte il programma “Oltre lo Sci”, coordinato direttamente da ApT per valorizzare al meglio le tante proposte di esperienza che gli operatori turistici offrono agli ospiti. Un marchio di fabbrica del nostro territorio, che già quasi vent’anni fa ha compreso l’importanza di mettere in campo delle proposte alternative o complementari allo sci, valorizzando il fatto di essere nel Parco Paneveggio Pale di San Martino e di poter contare su professionalità specifiche come quelle delle guide alpine, le Aquile di San Martino di Castrozza e Primiero, per la scoperta della natura grazie alle ciaspole e non solo. Un paniere di attività che comunque si rinnova ogni anno, con grande soddisfazione degli ospiti che fruiscono di queste opportunità di scoperta dal Passo Rolle alla valle del Vanoi. Quest’anno si è aggiunta anche la novità del Dolomiti Family Adventure, un ricco programma pensato appositamente per le famiglie che possono selezionare le attività più accattivanti a loro dedicate e prenotarle direttamente online dalla stanza dell’albergo o anche prima di arrivare in loco”.