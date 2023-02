APT S.MART (TN) * RADUNI SCIALPINISTICI: « DUE STORICI APPUNTAMENTI NELLE VALLI DI PRIMIERO E VANOI, SI PARTE DOMENICA 12 FEBBRAIO »

18.59 - venerdì 10 febbraio 2023

A febbraio tornano i grandi raduni scialpinistici nelle valli di Primiero e Vanoi. Agli appuntamenti con il Raduno scialpinistico del Vanoi e il Memorial Maurizio Zagonel, si aggiungeranno poi a marzo il Memorial Camillo Depaoli e lo speciale evento con le ciaspole “Craspamagna Dolomitica”.

Fatica, sudore, ma anche tanto divertimento sulla neve. Febbraio è il mese dei raduni scialpinistici, con due storici appuntamenti che tornano ad impreziosire il calendario delle proposte invernali del territorio.

Si parte domenica 12 febbraio con il Raduno scialpinistico del Vanoi, giunto quest’anno alla 35esima edizione. Un raduno, organizzato dal Gruppo Alpini di Caoria, per far conoscere i più bei itinerari che si snodano tra le montagne che circondano la Valle del Vanoi. Il percorso parte dal Rifugio Refavaie arrivando fino a Malga Coldosè, in un itinerario di circa 350 metri di dislivello (ognuno può raggiungere in autonomia il luogo del raduno per altre vie). Per chi arriverà all’appuntamento sarà offerto il the di benvenuto a cura degli organizzatori. Al termine della giornata la sezione CAI-SAT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi consegnerà a tutti i partecipanti un gadget ricordo. Inoltre per l’occasione a Caoria sarà aperta al pubblico la Mostra Permanente della Grande Guerra 1914-1918. Per tutte le info, gli orari e le modalità di prenotazione:

Grande attesa anche per il ritorno del Memorial Maurizio Zagonel. Venerdì 24 febbraio a San Martino di Castrozza è in programma la 24esima edizione della gara di sci alpinismo in notturna valida come prova del “Trofeo Quattro Valli”. Il programma prevede alle ore 19:30 la partenza dalla Piazzetta Crodaroi di San Martino, con i partecipanti lanciati nella salita che li porterà al traguardo del Rifugio Colverde (a quota 1965 mt); una volta terminata la gara si terrà la spaghettata in compagnia al Rifugio Colverde, con premiazioni e lotteria con ricchi premi; Per info e iscrizioni:

Confermato poi anche il terzo appuntamento invernale dedicato allo scialpinismo, il Raduno Scialpinistico delle Pale di San Martino – Memorial Camillo Depaoli in programma in coda alla stagione domenica 26 marzo. Confermatissimo il programma della gara che prevede la traversata dell’Altopiano delle Pale da San Martino di Castrozza fino alla Val Canali. Per maggiori informazioni, gli orari e le modalità d’iscrizione al raduno:

I raduni invernali non riguardano solo lo scialpinismo. A marzo tornerà infatti l’appuntamento con la CraspaMagna Dolomitica, in programma domenica 12. Una giornata con le racchette da neve, tra natura e gastronomia, alla scoperta della Valle del Vanoi, uno dei luoghi più affascinanti e incontaminati del Trentino. L’itinerario di 8 chilometri, nella splendida cornice della Valle del Lozen, è pensato per essere alla portata di tutti e ha come punto di partenza e arrivo il piccolo paese di Zortea. La Craspamagna Dolomitica, che quest’anno festeggia la quinta edizione, sarà un’occasione unica per visitare luoghi suggestivi e ammirare scorci pittoreschi, tra bianche distese di neve, boschi silenziosi, caratteristici masi e baite di montagna. Inoltre lungo il percorso i partecipanti avranno il tempo per gustare, tappa dopo tappa, i migliori prodotti del territorio per un connubio perfetto tra natura ed enogastronomia. Per maggiori info sugli orari e l’iscrizione alla giornata: