APT ROVERETO (TN) * “TREKKING URBANI”: « PER SCOPRIRE LE MERAVIGLIE DELLA CITTÀ CON L’AIUTO DI ESPERTE GUIDE TURISTICHE (6/5 – 30/12) »

15.12 - venerdì 5 maggio 2023

Trekking urbani alla scoperta delle meraviglie di Rovereto. Il sabato, da maggio a dicembre. Con l’arrivo della bella stagione torna un’iniziativa che riscuote sempre grande successo di pubblico. Da sabato 6 maggio e fino al 30 dicembre sarà possibile scoprire le meraviglie di Rovereto con l’aiuto di esperte guide turistiche.

Sono i Trekking urbani, organizzati dall’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo con l’Associazione Guide e Accompagnatori Turistici del Trentino, il Comune di Rovereto, la Fondazione Museo Civico, il Museo Storico Italiano della Guerra, la Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto e la Fondazione Cartitro.

Una serie di itinerari a tema per scoprire la città della Quercia, luogo dai mille volti.

La forte valenza culturale e turistica del progetto è stata sottolineata nel corso di una conferenza stampa dall’assessora alla cultura del Comune di Rovereto Micol Cossali e dall’assessore al turismo Mario Bortot.

“L’inverno ha già fatto registrare un aumento dei turisti a due cifre – ha detto il presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo Giulio Prosser. Ci sono già segnali importanti per la primavera-estate. L’iniziativa dei trekking si inserisce nella sempre maggiore considerazione che la Vallagarina sta acquistando come posto dove stare ‘in equilibrio’, tra spazi aperti, meraviglie della natura, musei ed enogastronomia”.

L’appuntamento con i Trekking urbani sarà il sabato mattina alle 10 con ritrovo in vari punti del centro di Rovereto a seconda degli itinerari: da lì si partirà per attraversare il centro storico con uno sguardo sempre nuovo. La visita avrà la durata di circa due ore.

La grande novità di questa edizione 2023 saranno i trekking serali, nei mesi di luglio e agosto. La partenza sarà il sabato sera alle 21 con la possibilità di gustare la bellezza dei tesori della città nelle ore più fresche e con il fascino delle tenebre.

Gli itinerari giornalieri prevedono quattro temi che sono stati illustrati da Lara Sisto, presidente dell’Associazione Guide e Accompagnatori turistici del Trentino:

• Il chilometro delle meraviglie | Rovereto, dalle origini alla contemporaneità

Si va verso il ponte Forbato per raccontare il quartiere di S. Maria, dopo aver apprezzato le decorazioni esterne di Palazzo Pretorio. Accenno al Castello di Rovereto, sede del Museo Storico Italiano della Guerra, poi si prosegue su via della Terra con i palazzi e le decorazioni più significative, la chiesa e la porta di S. Marco, il bastione Basadonna. L’itinerario prosegue in Piazza Battisti e Valbusa, Piazza Rosmini, Corso Bettini,

dove la passeggiata si conclude nell’agorà del Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

A cura di Associazione Guide e Accompagnatori Turistici del Trentino in collaborazione con Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo.

• Rovereto e il suo castello | Viaggio nella storia della città medievale dalle mura dei Castelbarco alla Rocca di epoca veneziana

Dal centro storico, il percorso prosegue attraverso cunicoli e torrioni di uno degli edifici più suggestivi della città e permette di osservare com’è cambiata nel tempo l’architettura della fortezza.

A cura di Associazione Guide e Accompagnatori Turistici del Trentino in collaborazione con Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo e Museo Storico Italiano della Guerra.

• A Rovereto, seguendo un filo di seta | Rogge e filatoi raccontano lo sviluppo economico della città nel Settecento

Un percorso guidato che racconta la storia dell’industria della seta a Rovereto. Partendo dalla sala a tema al Museo della Città, per dialogare con oggetti unici, testimoni di un passato illustre, si varca poi il ponte Forbato per dirigersi nell’antico borgo S. Tomaso, dove il filatoio Colle Masotti apre le sue porte per svelare le tradizioni legate alla produzione della seta. A cura di Fondazione Museo Civico di Rovereto in collaborazione con Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo.

• Da palazzo a palazzo | Dal ‘400 ai fasti della Rovereto settecentesca i grandi palazzi Al Frassem e Del Ben si raccontano

Palazzo Rosmini “Al Frassem”, riaperto pochi mesi fa dopo un restauro durato 12 anni, e Palazzo del Bene, perla sfarzosa proprio al centro di Piazza Rosmini. In questa visita guidata si scopre la storia dei palazzi che hanno fatto la storia della città, di famiglia in famiglia, tra monumenti culturali e civili.

A cura di Associazione Guide e Accompagnatori Turistici del Trentino in collaborazione con ApT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo, Cassa Rurale AltoGarda – Rovereto e Fondazione Caritro.

Gli itinerari serali prevedono invece due temi:

• Il Leno e il suo borgo | Da Piazza del Podestà al borgo di Santa Maria, un romantico percorso tra scorci e racconti d’altri tempi

Un romantico percorso tra scorci e racconti d’altri tempi. Partendo dal distretto di Santa Maria, il più antico di Rovereto, si cammina attraverso la storia medievale del borgo lungo il fiume Leno alla scoperta dei racconti delle popolazioni che hanno vissuto lungo i suoi margini, attraversandone i luoghi cardine: Ponte Forbato, via Santa Maria, Vicolo Tintori, ponte di ferro fino al Museo della Città.

• Il teatro e il suo corso | Da Piazza Rosmini al teatro Zandonai, una piacevole e inconsueta passeggiata nel “salotto di Rovereto”

Una piacevole e inconsueta passeggiata nel “salotto di Rovereto”, luogo d’incontri e teatro delle più grandi iniziative della città. Punto focale tra le due vie principali del centro, Corso Bettini e Corso Rosmini, ospita un polo culturale che spazia nel tempo e nella storia: dai palazzi settecenteschi sino ad arrivare ad influenze di inizio millennio.

Il costo dei Trekking urbani è di 7 euro per gli adulti, 4 euro per i possessori di Museum Pass e Trentino Guest Card, bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, gratis per i bambini al di sotto dei 5 anni.

Ogni due partecipanti con biglietto d’ingresso a uno dei musei di Rovereto (Mart, Casa d’arte futurista Depero, Museo Storico Italiano della Guerra, Museo di Scienze e Archeologia), per il giorno stesso o il giorno precedente la visita, una visita guidata è in omaggio. Parallelamente, chi partecipa alla visita guidata avrà diritto, il giorno stesso, ad un ingresso ridotto ai musei della città.

Le prenotazioni vanno effettuate entro il giorno precedente ciascuna uscita sul sito dell’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo www.visitrovereto.it o presso l’ufficio informazioni di Corso Rosmini, 21 a Rovereto.

Tutto esaurito per il primo appuntamento in programma sabato 6 maggio nel contesto del Wired Next Fest. Ancora qualche posto disponibile, invece, per Rovereto e le sue vie d’acqua, edizione speciale dedicata al festival Nuvolette, a calendario per sabato 13 maggio, un percorso lungo le vie di Rovereto a cura della Fondazione Museo Civico per scoprire da dove nasce l’acqua, come scorre nascosta nella nostra città e come nei tempi è stata sfruttata.

Si segnala che per gruppi di minimo 18 persone, gli itinerari possono essere organizzati anche in date differenti dal sabato mattina in lingua italiana, inglese o tedesca.