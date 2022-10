APT ROVERETO (TN) * “NUOVI SENTIERI IN VALLARSA”: « QUATTRO SENTIERI CHE FAVORISCANO ESCURSIONI AUTUNNALI, TRA BRAMITI E FOGLIE »

Viene assicurato divertimento per tutti, con sentieri brevi in zone dolci e adatte alle famiglie, circondati dalla natura e anche da punti di ristoro tipici dove poter degustare i prodotti locali.

L’assessore al turismo del Comune di Vallarsa Matteo Rossaro commenta: “Sono davvero felice che il progetto di riqualificazione di percorsi trekking e bike entri nel vivo. La Vallarsa e le Valli del Leno vantano un enorme potenziale in termini di sentieri e strade forestali. Abbiamo intrapreso un importante progetto di riqualificazione, partito con l’individuazione degli obiettivi e degli itinerari, in stretto contatto con i portatori di interesse del territorio, continuato con la sistemazione dei percorsi (operazione tutt’ora in corso) e che punta alla apposizione di segnaletica e conseguente promozione e manutenzione continua. Questa è la prima tappa, che porta in dote quattro itinerari per famiglie.

Gli itinerari bike seguiranno nel 2023. “Abbiamo sostenuto con tutte le nostre forze il progetto di riqualificazione e promozione di questi percorsi” – commenta il presidente dell’ Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo Giulio Prosser. Il presidente sottolinea che l’ Apt spinge sempre di più sul turismo slow e i percorsi trekking aiutano a far scoprire ai visitatori territori a volte inesplorati come quelli della Vallarsa e delle Valli del Leno. È proprio quello che offre la Vallarsa che chiedono i turisti post Covid: si possono sentire i suoni e vedere i colori della natura in un ambiente incontaminato a misura di famiglia, un target che frequenta e ama la Vallagarina. E stiamo lavorando ora sui percorsi per i cicloturisti in modo da essere pronti per la prossima stagione.

I percorsi, dopo essere stati tracciati gpx, sono stati caricati sul portale di APT e su outdooractive. La stessa traccia viene promossa attraverso i canali di Visittrentin