APT ROVERETO (TN) * “CONOSCI, VIVI GUSTA, SEI IN VALLAGARINA!”: « A SCUOLA DI TERRITORIO, UN VIAGGIO NELLA PROPOSTA ENOGASTRONOMICA LOCALE TRA CREATIVITÀ E GUSTO »

12.35 - lunedì 23 gennaio 2023

Serata di presentazione del progetto enogastronomico “Conosci, vivi, gusta. Sei in Vallagarina – A scuola di territorio” presso l’Istituto Alberghiero di Rovereto, iniziativa che mira alla valorizzazione del territorio per favorire la conoscenza dei prodotti locali in un’esperienza incentrata sull’enogastronomia, che vede la collaborazione tra l’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, ASAT – Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento, IFPPA – Istituto di Formazione Professionale Provinciale di Rovereto.

Un progetto che nasce dalla storia stessa della Vallagarina e dal crocevia di culture e influenze a cui è stata soggetta nel corso dei secoli: veneziane, austro-ungariche, del principato vescovile di Trento e molte altre. Un grande patrimonio che ci è quindi stato consegnato nel tempo grazie al susseguirsi di una varietà di esperienze ed influenze legate alla cultura rurale che spesso si è manifestata in una cucina semplice, fatta di pochi ingredienti.

Come ha spiegato Mauro Nardelli, presidente ASAT della Vallagarina e curatore del progetto, l’obiettivo congiunto dei soggetti coinvolti nel progetto è quello di incrementare il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali (produttori, cantine, albergatori, ristoratori, associazioni enogastronomiche) che desiderano mettersi in gioco in un lavoro di squadra per valorizzare e promuovere esperienze inedite, uniche e di qualità che legano i mondi del prodotto agroalimentare locale, del vino, della ristorazione e dell’ospitalità.

Il progetto è stato molto apprezzato da Mirko Bisesti, assessore all’istruzione della Provincia di Trento, che ha sottolineato come sia importante partire proprio dalla scuola e dai ragazzi che in futuro saranno gli ambasciatori del territorio. “La Vallagarina ha carte importantissime da giocare, si vada avanti in questa direzione di costruire una rete e un sistema territoriale”-ha detto.

Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, ha ringraziato innanzitutto i tanti partner coinvolti nel progetto che valorizza il territorio, i prodotti della Vallagarina e i giovani talenti. Ha rimarcato che attraverso la trasformazione dei piatti della tradizione in proposte rielaborate in chiave moderna e gourmet dai giovani chef dell’Istituto, il progetto si propone di rafforzare, e insieme preservare, il patrimonio enogastronomico della Vallagarina.

Un’esperienza inedita ed un vero e proprio viaggio nella proposta enogastronomica locale tra creatività e gusto, con ingredienti 100% provenienti dal territorio tutto: dagli ortaggi della Val di Gresta ai formaggi di malga, dai marroni di Castione al grano saraceno delle Valli del Leno, dalle erbe spontanee di montagna alle carni e ai salumi prodotti nelle valli secondo le più antiche tecniche, dal pane ai vini delle cantine locali. Prodotti che sono stati elaborati dai giovani chef in cinque ricette con al centro i principi di territorio, biodiversità e sostenibilità, per esplorare tutti i sapori tramandati dalle famiglie locali di generazione in generazione.

Tre sono le fasi che caratterizzano questo progetto. La prima, già completata, ha riguardato l’elaborazione delle ricette con un’attenta selezione dei prodotti da utilizzare per formare un menu completo, dall’antipasto al dolce, ed uno shooting ad hoc per realizzare cinque pillole video dedicate alle ricette selezionate. Pillole video che sono visibili sul sito visitrovereto.it e che sono complete di narrazione del progetto, informazioni sui vini consigliati in abbinamento e i valori nutrizionali contenuti in ogni piatto.

Le fasi successive, più esperienziali, di condivisione e comunicazione del progetto, troveranno compimento nel corso del 2023 ed includeranno l’organizzazione di uno show cooking virtuale a distanza con ospiti illustri del panorama enogastronomico e culturale nazionale e la programmazione di educational con esperienze dirette sul territorio a contatto con i contesti naturalistici, culturali ed enogastronomici della Vallagarina per favorire l’interazione e lo scambio di saperi ma, soprattutto, di sapori.

Si ringrazia per la partecipazione al progetto gli studenti della sezione 4^B dell’anno scolastico 2021-2022 dell’IFPPA – Istituto di Formazione Professionale Provinciale di Rovereto coordinati dai docenti Piergiorgio Gatti, Antonio Garofolin, Valentino Baldo a Mattia Venco, il Dirigente Andrea Schelfi ed il suo Dirigente sostituto Carmine Lopardo, lo staff dell’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, il Presidente ASAT Vallagarina Mauro Nardelli e il Direttore ASAT Davide Cardella.