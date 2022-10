APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “SAPORI D’AUTUNNO”: DEGUSTAZIONI ED INEDITI SHOW COOKING CON IL FOOD BLOGGER TRENTINO, DAVIDE ZAMBELLI (8-15/10) »

15.31 - mercoledì 05 ottobre 2022

Due giornate per gustare i sapori dell’autunno: a Madonna di Campiglio va in scena l’evento “Sapori d’Autunno”. L’8 e il 15 ottobre nei due rifugi – il rifugio Viviani Pradalago e il Pradalago 2100 – raggiungibili con l’impianto di risalita della Pradalago nei weekend fino al 16 ottobre, l’autunno si gusta in piatti dalla tradizione alpina, degustazioni e inediti show cooking con il food blogger trentino Davide Zambelli.

È il nuovo evento in quota per immergersi nella natura delle Dolomiti di Brenta in una delle stagioni più belle e colorate dell’anno ed esaltare i sapori della tradizione: i pascoli d’alta quota della zona Pradalago, raggiungibili facilmente in telecabina, e i due rifugi Pradalago Viviani e Pradalago 2100, incontrano e celebrano l’autunno con una festa dedicata ai formaggi locali, alla carne di razza Rendena Presidio Slow Food, alle cantine e ai birrifici locali che hanno saputo trasformare i frutti della terra in calici e pinte dai profumi e sapori genuini.

Due sabati, sabato 8 e sabato 15 ottobre, che si animano di musica e momenti conviviali, nella cornice suggestiva della natura autunnale attorno a Madonna di Campiglio.

Una prima anticipazione ha visto coinvolti i due rifugi in un menù dedicato all’autunno già sabato 1 ottobre, il primo weekend di apertura autunnale dell’impianto Pradalago. La telecabina ha infatti visto uno stop di soli 5 giorni, per poi riaprire nei weekend di ottobre per permettere agli amanti della montagna di accedere ai percorsi in quota in modo facile e veloce e godere della bellezza della stagione del foliage. L’apertura dell’impianto è prevista anche i prossimi weekend, 8-9 ottobre e 15-16 ottobre, con orario 8.30 – 12.50, 14.00 – 16.30.

Protagonisti indiscussi della due giorni i prodotti locali del territorio della Val Rendena e delle Giudicarie: speciale presenza nella giornata dell’8 ottobre di Giudicarie in bottiglia con le Cantine Cavic, Il Petar, La Filanda De Boron, Maso Loera, dei prodotti del Presidio Slow Food Razza Rendena e la Spressa delle Giudicarie DOP con una degustazione guidata dei formaggi locali. Nello specifico stuzzicheranno il palato degli ospiti il Formaggio di Malga Patascoss dell’Azienda Agricola Al Pont, del Formaggio del Maso Presidio Slow Food Razza Rendena dell’Agritur Maso Pan, del Fior di Rendena Presidio Slow Food Razza Rendena dell’Azienda Agricola Fattoria Antica Rendena, e appunto della Spressa DOP delle Giudicarie.

Il 15 ottobre invece si anima con la simpatia dello chef trentino Davide Zambelli e con un suo inedito show cooking a base dei formaggi delle aziende coinvolte e dei prodotti stagionali di territorio.

Ad accompagnare le ricette del giovane chef, saranno le brew dei birrifici locali con il Birrificio 1550 di Madonna di Campiglio, il Birrificio Val Rendena, e la Birra del Chiese.

L’evento dedicato alla valorizzazione dell’autunno come stagione da vivere slow&taste, con l’esaltazione dei prodotti stagionali locali, dei suoi produttori, l’apertura degli impianti di risalita e dei rifugi, si inserisce nel progetto “Quattro stagioni” per un turismo vivo tutto l’anno, voluto dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, e che aveva visto la sua fase di kick-off il 2 giugno scorso, con le prime aperture della stagione estiva. Fondamentale, per compierlo, la collaborazione di Funivie Madonna di Campiglio, che ha garantito l’apertura degli impianti di risalita, e degli Operatori locali.

IL PROGRAMMA

SABATO 8 OTTOBRE

8.30 – 12.50 / 14.00 – 16.30

Apertura Cabinovia Pradalago

Dalle 11.30 c/o Rifugio Pradalago 2100

Degustazione guidata dei prodotti locali con presenza diretta dei produttori.

Momento riservato agli operatori locali dalle 9.30 alle 11.30 c/o rifugio Pradalago 2100 con degustazione guidata

PRODUTTORI:

Formaggio di Malga Patascoss – Azienda Agricola Al Pont

Formaggio del Maso Presidio Slow Food Razza Rendena – Agritur Maso Pan

Spressa DOP delle Giudicarie

Fior di Rendena Presidio Slow Food Razza Rendena – Azienda Agricola Fattoria Antica Rendena.

Speciale presenza di Giudicarie in Bottiglia: Cantine Cavic, Il Petar, La Filanda De Boron, Maso Loera.

Dalle ore 12.30 c/o Rifugio Viviani Pradalago

Pranzo con menù dedicato ai prodotti locali.

MENU’

Orzotto mantecato con gocce d’oro della val di Non e scagliette di Spressa DOP delle Giudicarie

(Az. agricola Alberto Ferrari)

Filetto di maialino con fonduta “Fior di Rendena”

(Az. agricola Antica Rendena)

Spuma di patate e “tipico malga Patascoss”

(Az. agricola Al Pont)

Mousse di ricotta nostrana

(Ag. Agricola Maso Pan) e cachi con salsa vaniglia e crumble alle castagne

Accompagnamento musicale itinerante.

TARIFFA:

Degustazione guidata con 5 calici, tagliere e pranzo, quota di partecipazione: € 40,00 (bambini minori di 8 anni gratuito).

Degustazione semplice (1 calice e assaggi formaggi) gratuita ed aperta a tutti.

INFO UTILI:

I rifugi sono raggiungibili tramite l’impianto di risalita. Parcheggio nelle vicinanze dell’impianto. Animali ammessi.

SABATO 15 OTTOBRE

Dalle 11.30 c/o Rifugio Pradalago 2100

Speciale Show Cooking ricette d’autunno con Davide Zambelli: preparazione di antipasto e primo.

A seguire degustazione dei piatti presentati.

Dalle 13.30 c/o Viviani Pradalago

Speciale Show Cooking ricette d’autunno: preparazione di secondo e dessert.

A seguire degustazione dei piatti presentati.

Quota di partecipazione: € 40,00 (bambini minori di 8 anni gratuito), la quota include: tutte le portate presentate durante lo show cooking e tre bicchieri di birra locale.

Degustazione semplice gratuita ed aperta a tutti (2 bicchieri di birra locale).

Speciale presenza e degustazione delle birre dei birrifici locali: Birrificio 1550, Birrificio Val Rendena, Birra del Chiese.

TARIFFA:

Degustazione di tutte le portate presentate durante lo show cooking e tre bicchieri di birra locale, quota di partecipazione: € 40,00 (bambini minori di 8 anni gratuito)

Degustazione semplice (2 bicchieri di birra locale) gratuita ed aperta a tutti.

INFO UTILI:

I rifugi sono raggiungibili tramite l’impianto di risalita. Parcheggio nelle vicinanze dell’impianto. Animali ammessi.