APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * MONASTERO DI SANTA MARIA: « LA STORIA SECONDO I RECENTI STUDI, IL PROFESSOR CURZEL INTERVERRÀ AL CENTRO RAINALTER (18/8 – ORE 17.30) »

15.48 - martedì 16 agosto 2022

La storia di Madonna di Campiglio secondo i recenti studi. Giovedì 18 Agosto, alle 17.30 presso la Sala della cultura (Centro Rainalter) a Madonna di Campiglio, per iniziativa della Biblioteca comunale, interverrà il professore Emanuele Curzel dell’Università di Trento per illustrare importanti novità sulla storia del monastero di Santa Maria nel XV secolo. Nuove informazioni sono infatti emerse da recenti ricerche che il professor Curzel ha intrapreso su alcuni documenti storici studiati per la prima volta.

Le novità sul lontano passato di Madonna di Campiglio saranno presentate alle 17.30 di giovedì prossimo a Madonna di Campiglio, presso la Sala della cultura al Centro Rainalter, dove interverrà sul tema Emanuele Curzel, professore associato presso la facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Trento-settore Storia del Cristianesimo e delle Chiese.

Il professor Curzel, dal 2010, è direttore della rivista “Studi Trentini. Storia” e le sue ricerche sono indirizzate prevalentemente alla storia delle istituzioni ecclesiastiche e della loro produzione documentaria.

L’insediamento di Campiglio risale alla fine del XII secolo. Per più di tre secoli sul posto vi fu una comunità religiosa che teneva aperto un “ospedale” (luogo di ospitalità) per facilitare il transito sul passo. La cosa è ben nota grazie alle ricerche che sono state fatte a partire dalla fine del XIX secolo.

Negli ultimi anni, Emanuele Curzel ha avuto l’occasione di studiare alcuni documenti finora trascurati e di approfondire alcuni aspetti della storia di Madonna di Campiglio: le caratteristiche della comunità religiosa, la compresenza in essa di uomini e donne, la sua dotazione materiale.

Informazioni che arricchiscono e completano l’affascinante, e per alcuni aspetti misterioso, passato di Madonna di Campiglio.