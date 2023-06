APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “DOLOMITI WELLNESS FESTIVAL“: « QUATTRO I TEMI, BENESSERE – ACTIVITY – INCONTRI – SVAGO, A PINZOLO (2-9/7) »

11.13 - giovedì 29 giugno 2023

Dal 2 al 9 luglio torna, a Pinzolo, il Dolomiti Wellness Festival che, sotto lo slogan “La natura, il tuo personal trainer”, propone agli ospiti, e anche ai residenti, esperienze e attività legate alla scelta di stili di vita sani e alla consapevolezza della natura quale fonte di benessere per il fisico e la mente. Dimensione, quella del “benessere nella natura”, negli ultimi anni entrata a far parte, con progetti dedicati, dell’offerta turistica proposta dal territorio. La settimana in arrivo a Pinzolo propone, in particolare, un nuovo modo di vivere la vacanza, puntando sul turismo che valorizza la sinergia tra natura e salute.

Il programma, molto articolato, segue quattro temi – benessere, activity, incontri e svago – ed è rivolto a tutte le età. Sono previste attività motorie guidate da esperti, come “Yoga experience” (7 luglio), “Coccole in natura” (venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 luglio), “Longevity check up” e “Longevity Run” (8 luglio) e il convegno “La salute multidimensionale fra gli elementi della natura” (sabato 8 luglio).

Da sottolineare l’importante appuntamento con “Longevity Run,” corsa non competitiva di 6 km che l’8 luglio prossimo si disputerà con inizio alle 17.30 al parco Pineta di Pinzolo preceduta, dalle 10 alle 17, da una giornata di check up gratuiti in piazza Carera, presso il “villaggio della prevenzione” che sarà allestito nel centro del paese. “Longevity Run” non è solo una giornata per vivere lo sport, ma soprattutto l’occasione per divulgare quali e quanti siano i benefici derivanti dal movimento.

Conosciuta in tutta Italia e svoltasi, negli anni scorsi, a Madonna di Campiglio, è organizzata con il sostegno di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e Università Cattolica del Sacro Cuore che ne sono gli ideatori. Si tratta di un progetto che celebra la centralità dello sport come elemento indispensabile per un benessere immediato e come forma di prevenzione per una longevità di successo. Una squadra di medici del Policlinico A. Gemelli di Roma e dell’Apss del Trentino effettueranno check up gratuiti per i partecipanti alla corsa sui 7 principali parametri di salute cardiovascolare: valutazione stile di vita, indice di massa corporeo, pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, forza muscolare e spirometria. Sarà inoltre rilasciata una scheda con i risultati delle valutazioni eseguite insieme a una serie di consigli e raccomandazioni per un corretto stile di vita.

Il cuore delle attività proposte dal Dolomiti Wellness Festival sarà il parco Pineta a Pinzolo mentre l’inaugurazione si terrà nella centrale piazza Carera alle 21.15 di lunedì 3 luglio. Si accederà al Festival tramite un braccialetto acquistabile online (www.dolomitiwellnessfestival.it) oppure ritirabile presso gli infopoint dedicati al costo di 15 euro, per l’intera durata dell’evento. Il braccialetto è gratuito per gli ospiti delle strutture Dolomiti Wellness Festival (da ritirare nel proprio hotel), per tutti i partecipanti al Dolomiti Wellness Contest (nuovo game digitale gratuito dedicato a tutti gli appassionati del benessere in montagna. Si gioca scaricando sul proprio smartphone l’app Wicontest) e fino a 12 anni.

Il Festival è promosso da Treventur-Trentino Eventi Turismo in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio.

I dettagli del programma si possono trovare all’indirizzo: www.dolomitiwellnessfestival.it oppure su www.campigliodolomiti.it.

Foto edizione 2022.