APT GARDA DOLOMITI (TN) * “LEDRO SKY – SENTER DELE GRESTE”: « L’11/6 ATTESI 500 TRAIL RUNNER, 19 I CHILOMETRI E 1.610 I METRI DI DISLIVELLO »

14.51 - lunedì 5 giugno 2023

La splendida cornice della Valle di Ledro è pronta ad accogliere domenica 11 giugno l’ottava edizione di “Ledro Sky – Senter dele Greste”, l’evento di skyrunning presentato oggi, lunedì 5 giugno, in conferenza stampa presso il Best Ledro Camping a Molina di Ledro.

All’appuntamento hanno partecipato, fra gli altri, l’Assessore allo sport e al turismo del Comune di Ledro Luca Zendri, la Vicepresidente del CdA di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e referente per i territori della Valle di Ledro e Valle dei Laghi Francesca Spagnolli, il Presidente della Società Sportiva Dilettantistica Tremalzo Paolo Ferrari – società organizzatrice dell’evento, rappresentata anche da Alessandro Barilari e Nicola Gnuffi.

La gara, valevole come seconda prova del circuito “The Golden Trail National Series” supported by Salomon, si svolge su un percorso di 19 chilometri e 1.610 metri di dislivello positivo, attraverso camminamenti, trincee e vette che circondano il lago di Ledro.

“Dobbiamo dire grazie alla passione di Paolo Ferrari e di tutto il Team della SSD Tremalzo, che da vent’anni mette tutto il suo impegno in eventi come questo. Nel nostro territorio l’associazionismo è un valore fondamentale, e nell’outdoor esprimiamo la chiave del nostro posizionamento, grazie al quale richiamiamo ogni anno tantissimi ospiti da tutto il mondo,” – ha dichiarato l’Assessore allo sport e al turismo del Comune di Ledro Luca Zendri.

“Per noi è un’enorme soddisfazione accogliere atleti che da otto anni non hanno mancato neppure un’edizione della Ledro Sky: si tratta di un segnale forte che dimostra come sia apprezzato non solo l’evento in sè, ma anche il territorio e le persone che si impegnano a dare ogni anno qualcosa in più. Lo stesso Stian Angermund, il vincitore norvegese dell’anno scorso, ci ha raccontato che si è sentito a casa e che ha avuto la percezione di correre in famiglia. Anche questo ci rende molto orgogliosi della Ledro Sky”- ha commentato il Presidente della SSD Tremalzo Paolo Ferrari. “Quest’anno sarà presente con un suo stand anche ADMO, Associazione Donatori di Midollo Osseo: uno dei nostri dirigenti è venuto a mancare lo scorso autunno proprio a causa di una malattia, e una collaborazione con loro ci sembrava l’idea migliore non solo per ricordarlo ma anche per sensibilizzare sul tema.”

Il centro abitato di Mezzolago sarà sede di partenza e di arrivo della prova, che dovrà essere completata entro 4 ore e 30 minuti, mentre il punto più elevato è fissato sulla vetta di Cima Parì (1.988 metri slm) dove sarà posto il traguardo volante intitolato alla memoria di Damiano Gnuffi, appassionato podista ledrense e cofondatore della SSD Tremalzo. Da qui, una volta doppiata la cima, si imboccherà il “Senter dele Greste” che porterà a Cima Sclapa (1887 m) e a Bocca Dromaè (1675 m), da dove il percorso risalirà fino a Cima d’Oro (1802 m) per poi iniziare la discesa verso l’arrivo.

La scorsa edizione è stata conquistata da Stian Angermund e Fabiola Conti i quali, nonostante l’ottima gara che li ha visti tagliare il traguardo rispettivamente in 1h 49m e 23s e 2h 14m 02s, non sono riusciti a battere il record stabilito nel 2021 da Cesare Maestri (1h 46m 22s) e Alice Gaggi (2h 13m 03s).

Anche quest’anno ai nastri di partenza saranno presenti grandi talenti del panorama nazionale che tenteranno di ritoccare i record imposti, tra questi: Caterina Stenta, Giulia Compagnoni, Mattia Bertoncini, Federico Presa, Cristian Modena, Mattia Tanara, Martina Bilora, Simone Costa, Lorenzo Beltrami, Alessandro Riva, Fabiano Roccabruna, Daniele Andreis, Stefano Gardener, e i vincitori dell’ultima Garda Trentino Run Alessia Scaini e Luca Merli, e Marco Filosi, quest’ultimo medaglia di bronzo alla Ledro Sky del 2021.

“Manifestazioni come Ledro Sky funzionano grazie ai molti volontari che si mettono in gioco: questo tipo di attività valorizza ciò che noi chiamiamo turismo sostenibile. Anche quest’anno avremo il piacere di avere ai nastri di partenza tantissimi atleti provenienti dall’Italia e dall’estero che sapremo accogliere al meglio, proprio come è abitudine della Valle di Ledro” – ha dichiarato Francesca Spagnolli, Vicepresidente del CdA di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e referente per i territori della Valle di Ledro e Valle dei Laghi.

IL PROGRAMMA DI “LEDRO SKY – SENTER DELE GRESTE” 2023

Sabato 10 giugno 2023:

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 consegna pettorale, chip e pacco gara presso l’ufficio gare di Mezzolago

Domenica 11 giugno 2023:

ore 07:00: consegna pettorale, chip e pacco gara presso l’ufficio gare di Mezzolago

ore 08:30: appello alla partenza, spunta atleti e successivo briefing gara

ore 09:00: partenza gara

ore 12:30: pranzo con polenta gialla concia e cavolo cappuccio

ore 14:30: premiazioni (i vincitori riceveranno il trofeo realizzato da Ledro Legn)

Al termine della competizione, dopo le premiazioni, la festa continuerà con intrattenimento musicale e dj set, con il supporto dell’associazione Ledro In Musica.

Presso il Centro Feste Mezzolago, luogo di partenza e delle premiazioni della gara, sarà inoltre presente lo stand di ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo) per sensibilizzare sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue. Allo stand ci sarà anche il runner trentino Stefano Dalvai che, a seguito del trapianto, nel 2017 partecipò proprio alla Ledro Sky come prima gara post-operatoria.

Sempre presso il Centro Feste Mezzolago, si terrà anche la tradizionale festa paesana “Pane, Vino e Pesciolino” con pranzo a base di aole (alborelle) fritte e polenta gialla di Storo, organizzata dalla Pro Loco di Mezzolago.

Foto di Dennis Pasini