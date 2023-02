APT GARDA DOLOMITI (TN) * “LEDRO SKY – SENTER DELE GRESTE“ * « 500 PETTORALI DISPONIBILI PER LA GARA DI SKYRUNNING, A MEZZOLAGO (11/6) »

11.58 - lunedì 20 febbraio 2023

Torna la corsa “a fil di cielo”: iscrizioni aperte per Ledro Sky. 500 i pettorali disponibili per la gara di skyrunning che avrà luogo il prossimo 11 giugno, a Mezzolago. Da quest’anno la gara rientrerà nel prestigioso calendario “The Golden Trail National Series” supported by Salomon come seconda tappa del circuito.

La Valle di Ledro si prepara ad ospitare anche quest’anno “Ledro Sky – Senter dele Greste”, la gara di skyrunning in programma domenica 11 giugno, organizzata dalla Società Sportiva Dilettantistica Tremalzo con il sostegno di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. L’appuntamento richiama ogni anno grandissimi atleti del panorama nazionale e internazionale desiderosi di sfidarsi su un percorso molto tecnico ma circondati da affascinanti paesaggi, tipici dell’ambito turistico di Garda Dolomiti.

La gara, che da quest’anno rientra nel circuito “The Golden Trail National Series” supported by Salomon come seconda tappa, prevede un percorso di 19 chilometri con un dislivello positivo di 1.610 metri, con partenza e arrivo a Mezzolago, attraversando alcuni dei punti più panoramici della Valle di Ledro, tra camminamenti, trincee e vette fino ai 1.988 metri.

Da oggi, lunedì 20 febbraio, sono aperte le iscrizioni per accaparrarsi uno dei 500 pettorali disponibili e tentare di ritoccare il record stabilito nel 2021 da Cesare Maestri (1h 46m 22s) e Alice Gaggi (2h 13m 03s), impresa che i vincitori dell’anno scorso Stian Angermund e Fabiola Conti non sono riusciti a raggiungere, nonostante la brillante performance che li ha visti trionfare al traguardo rispettivamente in 1h 49m e 23s e 2h 14m 02s.

Le iscrizioni potranno essere fatte unicamente online entro le ore 12:00 di venerdì 9 giugno (o fino ad esaurimento pettorali) compilando l’apposito form disponibile al seguente link: .

Le quote d’iscrizione sono le seguenti:

– € 20,00: per i primi 50 atleti/e iscritti;

– € 25,00: per le iscrizioni effettuate entro le ore 23:59 del 20 marzo 2023;

– € 30,00: per le iscrizioni effettuate dal 21 marzo 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno venerdì 9 giugno 2023.

L’iscrizione “last minute” sarà possibile, salva la disponibilità di pettorali, direttamente presso l’ufficio gara, nelle giornate di sabato 10 giugno 2023, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, e domenica 11 giugno 2023, dalle ore 7:00 alle ore 8:30, a un prezzo maggiorato (€ 40,00).

Per maggiori informazioni: https://www.ledrosky.it/it