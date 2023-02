APT GARDA DOLOMITI * “HOSPITALITY“: « PER SCOPRIRE LE PIÙ IMPORTANTI NOVITÀ DEL SETTORE, ED INNALZARE LA QUALITÀ DEL TURISMO (DAL 6 AL 9/2) »

10.19 - giovedì 2 febbraio 2023

Dal 6 al 9 febbraio presso il quartiere fieristico di Riva del Garda torna Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera dedicata alla scoperta delle più importanti novità del settore dell’ospitalità e della ristorazione, giunta quest’anno alla sua 47sima edizione.

Tra i 585 espositori sarà presente anche Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. con uno stand dedicato (padiglione D stand D15) per aggiornare gli operatori partner sullo stato delle azioni avviate per innalzare la qualità del turismo, ma anche per avvicinare gli operatori non ancora aderenti, presentando loro il nuovo percorso intrapreso e focalizzato sulla gestione del territorio.

Dai Garda Rangers alla nuova segnaletica, dalla tematica sulla sicurezza al progetto Jobs, fino al business model introdotto l’anno scorso, sono diversi i progetti che verranno raccontati presso lo stand dell’APT. Inoltre, sarà presente il nuovo materiale della Crew Card, la carta dedicata ai dipendenti del settore turistico, prevista quest’anno anche in versione digitale.

Martedì 7 febbraio alle ore 15:30 presso il Theatre del padiglione D, il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer terrà inoltre uno speech dal titolo “Impianti Outdoor: gestione 2.0 dell’infrastruttura Outdoor nel Garda Trentino” che tratterà la tematica fondamentale del controllo e della manutenzione dei percorsi outdoor in un territorio come quello del Garda Trentino così vocato alla vacanza sportiva.

Per una miglior gestione infatti, l’APT Garda Dolomiti ha assunto il ruolo di regia del progetto outdoor di territorio che, oltre ai lavori di analisi sui percorsi esistenti, all’elaborazione di un nuovo concetto di orientamento e di mobilità su tutto il territorio, prevede la presenza dei Garda Rangers, professionisti che si occupano della cura e della manutenzione di percorsi e falesie.

Il Direttore porrà quindi l’accento anche sull’importanza di offrire servizi specifici per gli ospiti sportivi e sulla loro accoglienza, in particolare su “Outdoor Friendly”, strutture ricettive che promuovono una vacanza attiva e specializzate nell’ospitalità di questo specifico target.