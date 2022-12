APT ALPE CIMBRA (TN) * “NON SOLO SCI”: « LE CIASPOLE, PER CHI VUOLE SCOPRIRE GLI ANGOLI PIÙ NASCOSTI DEL TERRITORIO »

07.32 - domenica 18 dicembre 2022

Alpe Cimbra (TN): un inverno oltre lo sci. Tantissime le proposte per l’inverno 2022-2023 per vivere la neve e l’inverno dell’Alpe. “Non solo sci” questo lo slogan dell’inverno alle porte sull’Alpe Cimbra di Folgaria Lavarone Luserna e della Vigolana.. Una vacanza sulla neve pensata per chi non vuole sciare ma scoprire l’immenso territorio alpino dell’Alpe e del Trentino.

Un’attiva facile per tutti le ciaspole: basta indossare le racchette da neve per immergersi nella natura incontaminata di quello che è uno dei più grandi alpeggi d’Europa e godersi il silenzio ovattato dei boschi coperti dalla soffice coltre bianca. Km e km di percorsi battuti e segnalati nei luoghi più suggestivi. E per chi vuole scoprire gli angoli più nascosti o raggiungere le vette più alte, l’Apt Alpe Cimbra propone un programma di escursioni organizzate.

Per chi ama pedalare anche d’inverno ecco le fat bike a pedalata assistita da utilizzare sui percorsi battuti o accompagnati dalle guide di mtb per dei tour di mezza o di un’intera giornata.

Per i più audaci l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio da farsi quando il freddo si fa proprio sentire.

E una proposta per vivere in modo diverso lo sci di fondo che l’Alpe ha voluto ribattezzare come sci nordico: per chi non si è mai avvicinato allo sci alpino, lo sci di fondo va immaginato come un’escursione da vivere a tempo lento, in cui non conta il tempo che si impiega o quanti km ma la bellezza dei luoghi in cui si addentrano gli 80 km di tracciati presenti sull’Alpe. Si impara velocemente ed è particolarmente consigliato alle famiglie con i bambini: un modo per imparare tutti insieme e vivere un’esperienza divertente.

Tante anche le attività per i più piccoli: dal pattinaggio sul ghiaccio, alle discese sui gommoni o nelle slittinovie. Ma anche il trekking con le caprette o le tante fattorie didattiche. Per i piccolissimi i percorsi baby trekking, dove grazie a uno speciale ausilio, il passeggino da trekking può scivolare facilmente. E da non perdere i tanti sentieri tematici dove far camminare i bambini: dal sentiero delle Fiabe in Vigolana, al sentiero dell’Immaginario a Lusèrn, al sentiero del Respiro degli Alberi a Lavarone e ancora al sentiero della Flora e della Fauna al Biotopo di Echen a Folgaria con delle installazioni lignee e delle tabelle illustrative.

E poi tanta tanta storia e cultura: ogni angolo dell’Alpe racchiude nelle sue architetture la storia millenaria dell’Alpe. Da Lusèrn, di recente entrata a far parte dei Borghi più Belli d’Italia, in cui scoprire la lingua cimbra e le sue tradizioni anche grazie ai tanti sentieri tematici, a Guardia il Paese dipinto, alla Vigolana con a casa di santa Paolina, a Lavarone con il Drago Vaia e Lavarone Green Land.

Alcuni degli eventi sono stati pensati proprio per avvicinare gli ospiti a questi luoghi incantati: la Ciaspomagna Cimbra a Luserna, la camminata in notturna alla Segheria dei Mein, Trentino Ski Sunrise pensato anche per i ciaspolatori, la Divin Ciaspolata o il Pic Nic sulla slitta, dove, protagoniste saranno le prelibatezze a km zero del Trentino e i profumati vini. E poi visitare le 7 Fortezze dell’Imperatore che d’inverno risultano ancora più suggestive. Con la Trentino Guest Card gli ospiti dell’Alpe Cimbra possono godere gratuitamente dell’ingresso al Mart e a tariffe agevolate al Muse, i due musei che si trovano a poca distanza.

L’Alpe Cimbra è membro di Alpine Pearls un network per un turismo in mobilità dolce sulle Alpi: 19 tra le più belle località alpine unite dal denominatore comune della sostenibilità e della mobilità dolce. L’obiettivo è offrire agli ospiti proposte turistiche consapevoli, senza stress e in piena armonia con la natura, per scoprire tutto il bello di una vacanza senza auto.

Non mancheranno anche d’inverno le esperienze “sostenibili” volte a far crescere nell’ospite la cultura della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente alpino: dalle escursioni in carrozza, al forest bathing, alle visite alle aziende agricole e alla scoperta, nei momenti più magici della giornata, dell’alba e del tramonto, la quiete e l’energia che la natura ci regala!