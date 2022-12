APT ALPE CIMBRA (TN) * NATALE: « MOLTI GLI EVENTI ORGANIZZATI DURANTE LE VACANZE, DALL’ARRIVO DI BABBO NATALE ALLA BANDA STORTA » (PROGRAMMA EVENTI)

16.14 - lunedì 19 dicembre 2022

Alpe Cimbra (TN): un ricchissimo calendario di Eventi da Natale all’Epifania. L’Alpe Cimbra ha ormai abituato i suoi ospiti a trovare in ogni stagione tantissimi eventi che rendono speciale la vacanza sull’Alpe. Apt Alpe Cimbra, Consorzio Voglia di Folgaria, Proloco di Lavarone e tantissime associazioni e proloco tutte al lavoro per dar vita a tanti momenti di spettacolo e intrattenimento.

Come da tradizione l’Alpe Cimbra ha organizzato per tutte le vacanze di Natale e Capodanno un ricco palinsesto di eventi per rendere ancora più accogliente la Perla Alpina del Trentino. Dall’Arrivo di Babbo Natale con i suoi Musici a Folgaria il 25 dicembre alla Banda Storta il 29 dicembre.

Ritorna uno degli appuntamenti più suggestivi La Camminata alla Segheria dei Mein il 30 dicembre: nel buio della notte illuminata dalle fiaccole una ciaspolata da San Sebastiano all’antica segheria dei Mein, che verrà messa in funzione per l’occasione, accompagnata dal suono delle fisarmoniche. E per riscaldarsi un caldo e profumato brulè e succo di mele accompagnati dai dolci della tradizione cimbra.

30-31 dicembre 1-5-6-7 gennaio le date dedicate alle grandi fiaccolate delle scuole di sci: i maestri daranno vita a delle coreografie, una vera e propria danza sulla neve

E poi ancora spazzacamini, trampolieri, zampognari, cori di montagna e laboratori per i bambini: ogni giorno un nuovo spettacolo.

Grande festa il 31 dicembre con il Capodanno in piazza a Folgaria e con i tanti cenoni organizzati dai ristoranti e dai rifugi in quota per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Fino al 6 gennaio tutti i giorni saranno visitabili i Mercatini di Lavarone in frazione Bertoldi.

Per concludere in bellezza il 5 gennaio l’esibizione dello Sci Storico a Folgaria e il 6 e 7 gennaio il concerto del Coro martinella e Just Melody e del tanto amato Minicoro di Rovereto. Due i concerti previsti della Banda Folkloristica di Folgaria: il 27 Dicembre a Folgaria e il 3 gennaio a Lavarone.

E’ quindi tutto pronto sull’Alpe Cimbra per festeggiare tutti insieme!

///

PROGRAMMA EVENTI NATALIZI FOLGARIA

25 DICEMBRE | Ore 17.00 | I Musici di Babbo Natale

Lungo le vie del centro di Folgaria

27 DICEMBRE | Ore 21.00 | Concerto della Banda Folk di Folgaria

Cinema Paradiso

29 DICEMBRE | Ore 17.00 | La Banda Storta

Lungo le vie del centro di Folgaria

30 DICEMBRE | Ore 20.30 | Camminata in notturna alla Segheria dei Mein

Ritrovo a San Sebastiano | Prenotazione obbligatoria

30 DICEMBRE | Ore 18.30 | Fiaccolata della Scuola Sci Alpe Cimbra Fondo Piccolo

31 DICEMBRE | Ore 18.30 | Fiaccolata della Scuola Sci Folgaria Fondo Grande

31 DICEMBRE | Ore 18.30 | Fiaccolata dei Maestri di Sci Serrada

31 DICEMBRE | Ore 19.15 | spettacolo pirotecnico a Serrada

31 DICEMBRE | Ore 20.30 | Capodanno con Radio 80

Piazza Marconi

1 GENNAIO | Ore 17.00 | Gli Zampognari

Lungo le vie del centro di Folgaria

1 GENNAIO | Ore 18.30 | Fiaccolata della Scuola Sci Folgaria Costa

2 GENNAIO | Ore 17.00 | Spettacolo itinerante Carousel

Lungo le vie del centro di Folgaria

2 GENNAIO | Ore 21.00 | Concerto del Coro Martinella

Serrada

3 GENNAIO | Ore 17.30 | Concerto del Coro Just Melody

Piazza Marconi

5 GENNAIO | Ore 17.00 | Gli Spazzacamini

Lungo le vie del centro di Folgaria

5 GENNAIO | Ore 18.30 | Fiaccolata Sci Storico della Scuola Sci di Folgaria Costa

5 GENNAIO | Ore 17.00 | Arriva la Befana

Serrada

6 GENNAIO | Ore 18.30 | Fiaccolata della Scuola Sci Alpe Cimbra Fondo Piccolo

6 GENNAIO | Ore 21.00 | Concerto del Coro Martinella con il Coro Just Melody

Chiesa di Folgaria

7 GENNAIO | Ore 17.30 | Concerto del Minicoro di Rovereto

///

PROGRAMMA EVENTI NATALIZI LAVARONE

26 DICEMBRE | Ore 16.00 | Musica itinerante della tradizione locale con la musica de “I Vagabondi”

Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

27 DICEMBRE |Ore 16.00 | Polenta e Companadego con la “Confraternita della Pult” preparazione e degustazione della polenta di patate trentina | presso i Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

27 DICEMBRE |Ore 17.00 | Concerto itinerante del “Coro Stella Alpina”

Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

27 DICEMBRE | Ore 21.00 | Esibizione del Coro Stella Alpina di Lavarone con i Cori Altreterre di Trento e Martinella di Serrada |Chiesa Parrocchiale di S. Floriano

28 DICEMBRE | Ore 15.30 | Laboratori creativi con le Donne in Campo.

Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

29 DICEMBRE | Ore 17.00 | La favola ballata

Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

30 DICEMBRE | Ore 15.00 | Letture nei Borghi

Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

30 DICEMBRE | Ore 21.00 | Spettacolo “Il sogno di Isidoro”, scritto e diretto da Maurizio Panizza

Centro congressi

31 DICEMBRE | Ore 17.30 |Fiaccolata dei maestri di sci della Scuola Sci di Lavarone sulla pista Tablat di Bertoldi

3 GENNAIO | Ore 16.00 | Musica itinerante della tradizione locale con la musica de “I Vagabondi”

Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

3 GENNAIO | Ore 16.00 | Polenta e Companadego con la “Confraternita della Pult”

Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

3 GENNAIO | Ore 21.00 | Concerto della Banda Folk di Folgaria e del Coro Martinella

Centro Congressi

4 GENNAIO | Ore 16.00 | Dimostrazione di intaglio del legno con motosega del boscaiolo DB ALBI

Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

4 GENNAIO | Ore 21.00 | Concerto del Coro Stella Alpina

Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta, Lavarone cappella

5 GENNAIO | Ore 15.00 | Letture nei Borghi

Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

5 GENNAIO | Ore 17.00 | Presentazione del libro fotografico “Nel regno della notte”

Biblioteca di Lavarone

6 GENNAIO | Ore 16.00 | Musica della tradizione locale con le zampogne dei “Zampognari delle Dolomiti”

Mercatini di Natale, Fr. Bertoldi

7 GENNAIO | Ore 17.30 | Fiaccolata dei maestri di sci della Scuola Sci di Lavarone sulla pista Tablat di Bertoldi