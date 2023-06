APT ALPE CIMBRA (TN) * GINNASTICA RITMICA: « CAMPIONATI NAZIONALI ASSOLUTI, AL PALAGHIACCIO DI FOLGARIA (10 – 11 GIUGNO) »

11.07 - mercoledì 7 giugno 2023

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax! Tanti appuntamenti da non perdere:

VENERDÌ 09 – DOMENICA 11 GIUGNO FOLGARIA – PALAGHIACCIO CAMPIONATI NAZIONALI ASSOLUTI E CAMPIONATO D’INSIEME GINNASTICA RITMICA.

L’Alpe Cimbra in Trentino ribadisce il suo ruolo di “Montagna dei Campioni”, diventando la sede di uno dei più importanti eventi della ginnastica ritmica: i Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica. Ritmica e d’Insieme. Dal 09 all’11 giugno 2023 al Palaghiaccio di Folgaria, andrà in scena l’evento clou della stagione dei piccoli attrezzi che richiama le migliori ginnaste provenienti da ogni parte del paese per la conquista del titolo 2023. Batteranno forte i cuori di centinaia di atlete provenienti da tutta Italia che si sfideranno nelle prove in programma. Lo svolgimento dell’evento è reso possibile grazie all’impegno congiunto di Trentino Marketing, Federazione Italiana di Ginnastica Ritmica, Apt Alpe Cimbra e Comune di Folgaria.

Programma:

Venerdì 9 giugno dalle ore 15.30 Qualificazione e Finale SQ. Categoria Allieve – Finale 1° Campionato Nazionale d’Insieme Allieve, a seguire premiazione – Concorso generale Campionato Nazionale Assoluto – Cerchio/Palla.

Sabato 10 giugno dalle ore 10.00 Qualificazione SQ. Categoria Giovanile – Qualificazione SQ. Categoria Open – Concorso generale Assoluti Clavette – Nastro- Premiazioni Concorso Generale Assoluto e designazione finaliste squadre Giovanile e Open

Domenica 11 giugno dalle ore 10.00 Finali di Specialità Campionato Nazionale Assoluto – Finali 1° Campionato Nazionale d’Insieme Giovanile e Open –

Premiazioni Finali Maggiori informazioni: APT Alpe Cimbra 0464 724100.

SABATO 10 – DOMENICA 11 GIUGNO LAVARONE 100 KM DEI FORTI

Il 10 – 11 giugno è nuovamente il momento di raccogliersi sugli sterrati di Passo Vezzena, del Monte Cimone e Monte Rust o del Passo Sommo, con le tante malghe della zona e le fortezze belliche a fare da sfondo unico e suggestivo ad una festa sportiva che rimanda la prima edizione a metà anni Novanta, quando le gare di mountain bike in Italia si contavano quasi sulle dita di una

mano. La 100 Km dei Forti, arrivata alla 27.a edizione quest’anno, si articola lungo i due

itinerari Classic e Marathon che saliscendono l’Alpe Cimbra, con la partenza collocata nel Parco Palù di Lavarone. Grazie alla collaborazione della Scuola Scie di Passione e all’impegno collettivo di rendere sempre di più l’Alpe Cimbra una destinazione 4ALL, nella prima giornata dell’evento, alle ore 10.00, vi sarà la possibilità di effettuare un’escursione guidata in handbike su un tratto di percorso della 100 km dei forti. Partenza fissata da Lavarone – Gionghi.

Maggiori info sul sito: http://100kmdeiforti.it

SABATO 10 GIUGNO FOLGARIA – SERRADA VILLA PISCHEL E IL SUO PARCO A SERRADA DI FOLGARIA

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento il turismo mosse i primi decisi passi anche nella zona di Folgaria. Data la vicinanza a Rovereto e alla valle dell’Adige, qui il fenomeno della vacanza alpestre d’elite fu anticipato da alcune famiglie di origine nobile o borghese che abitudinariamente usavano trascorrere l’estate nelle loro case di montagna. Costruita tra il 1870 e il 1880, da Antonio Pischel per la sua villeggiatura, villa Pischel a Serrada è uno dei primissimi esempi di questa tipologia di edificio in tutta la zona. È nota per essere stata, nel periodo antecedente la Prima guerra mondiale, la «fucina» del socialismo trentino avendo avuto come ospiti illustri Cesare

Battisti, Elia Musatti (padre del celebre psicoanalista Cesare) e Benito Mussolini, il futuro Duce, più altri personaggi del socialismo nazionale e internazionale. Immersa nell’ampio parco, in gran parte delimitato da severe lastre di pietra bianca locale, Villa Pischel è introdotta al pubblico di Palazzi aperti dal professore architetto Francesco Collotti, comproprietario, che condurrà prima alla scoperta del parco, dell’architettura dell’edificio e del salone della villa.

Info e prenotazioni: Biblioteca di Folgaria 0464 721673

DOMENICA 11 GIUGNO ALT. DELLA VIGOLANA – MASO FLONKERI SCAMPAGNATA IN FATTORIA

L’associazione “Donne in Campo Trentino “, nata dalla forte collaborazione che tra le donne

che lavorano nelle aziende agricole del Trentino, organizza delle scampagnate in fattoria dove: si potrà visitare l’azienda agricola; si potrà assistere al mercato agricolo dei prodotti a km0; ci saranno laboratori gratuiti e giochi per tutte le famiglie, insieme a momenti di convivialità mentre assaggerete le prelibatezze della ristorazione contadina!

Maggiori Informazioni: per prenotazioni e informazioni sull’evento: Maso Flonkeri – 348 0680151 – agrinonna@gmail.com

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia. Aperta tutti i giorni con orario nei giorni feriali 10.00-12.00 e nei giorni festivi 10.00-18.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

BASE TUONO. Aperto il weekend e i festivi dalle 10.00 alle 17.00 Info: tel. 348 1943926 www.basetuono.it

LAVARONE

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org.

LUSERNA

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA. Aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Info tel. 0464789638 www.lusern.it