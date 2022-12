APT ALPE CIMBRA (TN) * APPUNTAMENTI 30-31/12: « PASSEGGIATA IN NOTTURNA ALLA SEGHERIA DEI MEIN – COLAZIONE ALL’ALBA SUL MONTE MAGGIO »

15.15 - giovedì 29 dicembre 2022

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax! Tanti appuntamenti da non perdere:

VENERDì 30 DICEMBRE

FOLGARIA – FONDO PICCOLO

FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI

Neve e fuoco, un binomio capace di affascinare grandi e piccini e di rendere la magia una realtà sull’Alpe Cimbra. Una magia realizzata dai maestri di sci delle scuole sci e snowboard di Folgaria e Lavarone… cala il silenzio e nel buio della sera, tutti con lo sguardo sulla pista ad ammirare i maestri esibirsi in coreografie, incroci incredibili, serpentine ritmiche…sono tantissimi i maestri che danzano sulla neve illuminati solo dalla calda luce delle fiaccole. Fondo Piccolo ore 18,30.

FOLGARIA

PASSEGGIATA IN NOTTURNA ALLA SEGHERIA DEI MEIN

Vivi la magica atmosfera natalizia del Trentino con una camminata in notturna!

Accompagnati dai maestri di sci assaporeremo la magia della notte, la bellezza dei sentieri dell’Alpe Cimbra fino a raggiungere l’affascinante “Segheria dei Mein”. La Segheria, che per l’occasione dell’evento sarà in funzione e visitabile, è così chiamata dal soprannome della famiglia proprietaria: i Tezzele Mèighen. Ultimo segantino è stato Ottorino Tezzele, che ha mantenuto l’opificio in funzione fino al 1975, con una produzione che soddisfaceva principalmente il fabbisogno locale. Al termine della camminata saranno serviti vin brulè e the caldo. San Sebastiano ore 20.30.

LAVARONE

IL MERCATINO DI NATALE DI LAVARONE

Nella splendida cornice del centro storico di “Bertoldi veci” troverete la terza edizione del “Mercatino di Lavarone”, organizzato dalla Pro Loco di Lavarone. Oggi in programma musica itinerante e Polenta e Vezzena.

SABATO 31 DICEMBRE

FOLGARIA

COLAZIONE ALL’ALBA SUL MONTE MAGGIO

Le prime luci dell’alba, l’aria frizzantina, la neve immacolata e una colazione tipica da gustare una volta raggiunta la cima… Cammineremo ancora immersi nel buio, ascolteremo i rumori della notte mentre aspetteremo il sorgere del sole che regalerà al paesaggio colori caldi e sfumature uniche. Il silenzio è interrotto solamente dallo scricchiolio dei cristalli di neve sotto gli scarponi. Ritrovo a Base Tuono alle ore 6.15.

FOLGARIA – FONDO GRANDE

FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI

Fondo Grande ore 18.00

FOLGARIA – SERRADA

FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI

Serrada ore 18.00 e a seguire lo spettacolo pirotecnico.

FOLGARIA

CAPODANNO IN PIAZZA

Un magico Capodanno nel centro di Folgaria! In Piazza Marconi dalle 21.45 si inizierà con il KARAOKE in piazza fino alle 23:00 quando inizierà il dj set di Radio80 che ci accompagnerà al count down finale delle 24.00, per poi ballare e festeggiare insieme fino all’01:30.

LAVARONE

FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI

Lavarone ore 18.30.

LAVARONE

IL MERCATINO DI NATALE DI LAVARONE

Nella splendida cornice del centro storico di "Bertoldi veci" troverete la terza edizione del "Mercatino di Lavarone", organizzato dalla Pro Loco di Lavarone. Oggi in programma musica itinerante e Polenta e Vezzena.

DOMENICA 01 GENNAIO

FOLGARIA

GLI ZAMPOGNARI

Un pomeriggio in compagnia degli Zampognari e la simpatica capra. Dalle ore 17.00 lungo le vie del centro di Folgaria.

FOLGARIA – COSTA

FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI

Costa ore 18.00.

LAVARONE

IL MERCATINO DI NATALE DI LAVARONE

Nella splendida cornice del centro storico di “Bertoldi veci” troverete la terza edizione del “Mercatino di Lavarone”, organizzato dalla Pro Loco di Lavarone. Oggi in programma musica itinerante e Polenta e Vezzena.