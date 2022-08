APS TRENTO POETRY SLAM E SANBARADIO * “LA FESTA DELLE PAROLE“: « OBIETTIVO È DARE COLORE ALLE COSE, APPUNTAMENTO IN PIAZZA DANTE (3/9 – 10.00) »

17.22 - mercoledì 31 agosto 2022

La festa delle parole promossa da Trento Poetry Slam e Sanbaradio torna con la sua terza edizione e l’obiettivo di ‘Dare colore alle cose’. Sabato 3 settembre in Piazza Dante torna Poè, la festa delle parole.

Sabato 3 settembre, in Piazza Dante a Trento, torna per la sua terza edizione Poé – la festa delle parole, iniziativa promossa da APS Trento Poetry Slam e Sanbaradio insieme a un’ampia rete di realtà e associazioni del tessuto culturale universitario, cittadino e provinciale.

Il Festival nasce alla fine del 2018, su iniziativa del Distretto poetico Trentino, con la volontà di dare una vetrina alle tante realtà associative locali impegnate nella promozione della poesia e delle arti performative (poesia, danza, teatro e musica). La prima edizione si è tenuta nel 2019 presso la Bookique di Trento, mentre nel 2021 è stata scelta la location di Piazza Dante, sempre nel capoluogo trentino, con il titolo “Far parlare le cose”.

La terza edizione vuole dare ai colori una nuova dimensione. Le necessarie misure di contenimento dei contagi da Sars-cov-2 hanno abituato la popolazione ad associare i colori a un aumento o una diminuzione di possibilità di azione. La terza edizione di Poè vuole invece sovvertire semanticamente l’uso dei colori, associandoli a una dimensione sensoriale, artistica e intellettuale. A ogni colore sarà infatti associata una zona della piazza e una serie di pratiche, eventi, sensazioni.

Piazza Dante sarà quindi divisa in: zona azzurra (accanto alla statua di Dante Alighieri: la zona della creatività. Qui avranno luogo i concerti), zona indaco (nei pressi del Liber Cafè: la zona dell’armonia. Qui avrà luogo la diretta radiofonica), zona viola (parchetto e viale a destra del Liber Cafè: la zona dell’immedesimazione con l’Altro. Qui avranno luogo gli stand delle associazioni e i workshop), zona verde (palco del Liber Cafè: la zona dell’ispirazione. Qui avranno i talk e i reading poetici e teatrali).

L’edizione 2022 si svolge durante l’intera giornata di sabato 3 settembre: inizia alle 10.00 presso la libreria due punti in via San Martino e prosegue alle 14.00 e fino alle 2.00 di notte in Piazza Dante tra il Liber Cafè e gli spazi della piazza. L’intera giornata sarà un susseguirsi di presentazioni, reading, workshop, esposizioni e concerti e vedrà la partecipazione tra gli altri di Chiara Araldi, Gloria Riggio, Iacopo Candela, Chiara Benedetti e Johnny Palomba. A chiudere la giornata la musica di La Famille, Koflah, Ares Adami, Roby M Rage DJ Set.

L’iniziativa si svolge con il sostegno di Fondazione Caritro, Università di Trento, Opera Universitaria, TAUT – Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine e vede il coinvolgimento di APS Dulcamara, Piano Giovani di Zona, Ufficio Svolta, Il gioco degli specchi, Arcigay del Trentino, Trento Giovani, Civico 13, Mediterranea Trento, Emergency Trento, UDU, UNITIN, Arci del Trentino, Amnesty Trento, Polenta Magazine, Studio d’arte Andromeda, Seggiolina Blu, Libreria Due Punti, LIPS Cult, APS Deina Trentino, Strike – Storie di giovani che cambiano le cose, Centro Astalli, Emergency Trento, Amnesty Trento, Mediterranea Trento, Abè Pè Show, Aria Teatro.