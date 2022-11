“AMICI DELLA TERRA ALTO GARDA E LEDRO“ * TORBOLE – SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PANORAMA: BARBAGLI, « FINALMENTE UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE, RISPETTOSO DELL’AMBIENTE »

08.08 - venerdì 18 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Parcheggio Panorama. Gli “Amici della Terra dell’Alto Garda e Ledro”, nell’apprendere del progetto di sistemazione del Parcheggio Panorama a Torbole, non possono che esprimere soddisfazione per la filosofia progettuale comunicata dall’Amministrazione comunale, che prevede il restauro dei muri a secco, la salvaguardia assoluta degli olivi presenti e il mantenimento di terra ed erba come pavimentazione, in modo che il terreno rimanga permeabile, oltre che esteticamente in armonia con il paesaggio circostante: finalmente un progetto di valorizzazione rispettoso di un ambiente unico nel suo genere, un parcheggio con un panorama spettacolare sul lago, accanto alla bellissima chiesa di S. Andrea e alla tomba del grande traduttore Vincenzo Errante, che ha scelto non a caso questo luogo come estrema dimora. Auspicando che questo intervento venga imitato da altri Comuni, limitrofi e non.

Amici della Terra dell’Alto Garda e Ledro

Paolo Barbagli – Presidente