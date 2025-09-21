Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

AGENZIA GIORNALISTICA OPINIONE* DATI ACCESSI NOTIZIARIO (SU BASE SERVER HOSTING.COM- U.S.A.): «50 MILIONI DI NOTIZIE LETTE, DAL 1 GENNAIO AL 21 SETTEMBRE 2025 (2 AL SECONDO)» (REPORT PDF)

12.36 - domenica 21 settembre 2025

Agenzia giornalistica Opinione (LINK)

 

 

AGGIORNAMENTO AL 21/9/2025

 

PRINCIPALI DATI DI ACCESSO: ANNO 2025 (Fonte: server Hosting.com – Usa)

 

Utenti unici

1 milione e 819 mila

 

Notizie lette

Dal 01/01/2025 al 20/09/2025: 50 milioni e 198 mila

Ogni mese: 5 milioni e 837 mila

Ogni giorno: 190 mila

Ogni ora: 7,9 mila

Ogni minuto: 132

Ogni secondo: 2,21

************************************

 

ANNO 2025 (fino al 21/9): 50 milioni

Screenshot

 

 

 

ANNO 2024 (17 milioni)

 

ANNO 2023 (11 milioni)

 

 

 

************************************

IL FORMAT “OPINIONE”

Solo notizie integrali, solo da fonti certificate.

Nessuna manipolazione, né tagli né aggiunte.

 

 

************************************

 

 

DATI UFFICIALI

Fonte: AdHosting, server Usa (LINK www.a2hosting.com)

 

 

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

