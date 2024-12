ACLI TRENTINE * “PREMIO DONNA E LAVORO 2024“: «CON DONATELLA LUCIAN – DON CRISTIANO BETTEGA – LUISA MASERANI – WALTER NICOLETTI, A TRENTO (6/12 – 17.30»

14.58 - mercoledì 4 dicembre 2024

Premio Donna e Lavoro 2024. La donna nella zootecnica Trentina che si terrà il 6 dicembre alle ore 17.30 presso il polo culturale Vigilianum – Trento, Via Endrici 14.

La quinta edizione del Premio Donna e Lavoro viene dedicata quest’anno all’impegno al femminile nel settore zootecnico e lattiero caseario. L’iniziativa è nata da un’idea del Coordinamento donne delle ACLI trentine in sinergia con l’Arcidiocesi di Trento e in collaborazione con la FAP Federazione Anziani e Pensionati delle ACLI e Svolta, uno spazio di progettazione sociale creato da CSV Trentino, Fondazione Trentina per il Volontariato e Fondazione Caritro. L’iniziativa si avvale inoltre del patrocinio della Fondazione Edmund Mach e della Federazione Provinciale Allevatori e del sostegno economico di Pensplan Centrum.

Intervengono:

Donatella Lucian, Responsabile Gruppo di lavoro e componente del Coordinamento Donne ACLI trentine

Don Cristiano Bettega in rappresentanza dell’Arcidiocesi e accompagnatore spirituale ACLI

Luisa Masera, segretaria provinciale FAP

Walter Nicoletti, Presidente ACLI trentine

Seguiranno la presentazione delle candidate, la premiazione e gli interventi degli altri enti partner.