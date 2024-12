ACLI TRENTINE * INAUGURAZIONE NUOVA SEDE: «LA CONFERENZA STAMPA A CLES, LUNEDÌ 9 DICEMBRE (14.30)»

10.11 - mercoledì 4 dicembre 2024

È in programma la conferenza stampa che si terrà lunedì 9 dicembre alle ore 14.30 a Cles, in via Marconi, 54 presso la sede Acli per presentare l’appuntamento legato all’inaugurazione della nuova sede, delle attività dedicate al turismo di AcliViaggi e del nostro progetto futuro. Un turismo che si distingue per lo stile aclista fatto di attenzione alla persona e alla responsabilità sociale delle nostre imprese.

Intervengono:

Walter Nicoletti, Presidente Acli Trentine

Marta Fontanari, Amministratore Delegato Acli Viaggi Srl

Bruno Sandri, Presidente Circolo Acli Valli del Noce

Raffaella Groaz, Direttore Tecnico Guidavacanze by AcliViaggi