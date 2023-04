ACLI TRENTINE * EUGENIO PELLEGRINI: « UN’OCCASIONE PER RIFLETTERE ATTORNO AI TEMI E LE SFIDE DELLA COMUNICAZIONE, A ROVERETO – URBAN CENTER 13/4 (17.30) »

11.11 - sabato 8 aprile 2023

Un incontro per ricordare Eugenio Pellegrini, giornalista indipendente ed editore controcorrente, un’occasione per incontrare amici e persone a lui vicine, per riflettere attorno ai temi e le sfide della comunicazione in una congiuntura storica caratterizzata da un impellente bisogno di verità, democrazia e trasparenza.

Ci troveremo Giovedì 13 aprile alle 17:30 presso l’Urban Center di Rovereto nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Fondazione Museo storico del Trentino che recentemente ha dato alle stampe il volume “Eugenio Pellegrini, biografia di un progetto editoriale”. Il libro è il risultato dal lavoro di ricerca di Davide Leveghi, giovane storico della Fondazione, che ha scandagliato archivi, intervistato testimoni, amici e colleghi, letto libri e articoli per ricostruire la vita, non priva di contraddizioni, di un uomo di grande umanità e talento.

Dopo l’indirizzo di saluto di Micol Cossali, Assessora alla cultura del comune di Rovereto, è previsto il dialogo fra il giornalista Walter Nicoletti e l’autore della biografia, Davide Leveghi.

A seguire, padre Alex Zanotelli proporrà una riflessione sul sistema della comunicazione nel tempo della crisi della globalizzazione: “Di cosa parliamo quando parliamo di libertà di informazione”.

La serata sarà anche l’occasione per ascoltare testimonianze, riflessioni e ricordi da parte delle persone più care, amiche e amici, collaboratori e autori, che hanno condiviso con Eugenio sogni e speranze, avventure e sconfitte. Fra gli altri interverranno: Mario Cossali, Elisa Filippi, Giacomino Filippi, Renzo Grosselli, Ettore Paris, Patricia Salomoni e Michele Zacchi.