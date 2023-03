ACAV – ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTI VOLONTARI / TRENTO * CAMBIO AL VERTICE: « GIACOMO MERLO È IL NUOVO PRESIDENTE, LAURA STRADA CONFERMATA VICE »

15.15 - venerdì 3 marzo 2023

Cambio al vertice di ACAV, l’Associazione Centro Aiuti Volontari di Trento. Dopo sette anni di presidenza Giorgio Boneccher ha dato le sue dimissioni, rimanendo membro del Consiglio Direttivo e supporto fondamentale nella gestione dell’organizzazione. Il nuovo Presidente è Giacomo Merlo, avvocato di Trento, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione dal 2019.

Nel ruolo di vice Presidente è stata confermata Laura Strada.

Nata nel 1985, ACAV è una organizzazione non governativa che opera in Uganda, un paese risparmiato dalle guerre e dove l’età media della popolazione è 17 anni appena. In questa terra, da decenni, ACAV scava e riabilita pozzi d’acqua e consente l’accesso a fonti idriche sicure per l’agricoltura e il sostegno alla popolazione. Nel tempo e facendo leva sull’importante coinvolgimento delle risorse umane locali, ha ampliato il raggio d’azione: non solo pozzi ma anche scuole, formazione professionale e assistenza tecnica in campo agricolo, dove vengono privilegiati interventi sostenibili e rispettosi dell’ambiente. ACAV è inoltre vicino ai rifugiati del Sud Sudan, che scappando da una lunga guerra civile hanno trovato asilo nei campi profughi dell’ Uganda: circa un milione e mezzo di persone.

Acqua, istruzione, sviluppo sono i cardini dell’impegno dell’associazione che opera attraverso progetti europei e con il sostegno di enti pubblici e donazioni. Quindi un impegno, concreto, costante, particolarmente importante in un tempo segnato dalla guerra in Ucraina e ancor prima dal Covid -19 con pesanti conseguenze anche sul tessuto sociale, economico, sanitario dell’Uganda.