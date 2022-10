ABILNOVA * “UNA NONNA DI TROPPO”: « IL NUOVO SPETTACOLO DI MARIO CAGOL TOCCHERÀ IL PROSSIMO WEEKEND VARIE LOCALITÀ DELLA PROVINCIA DI TRENTO »

16.09 - martedì 18 ottobre 2022

Il prossimo weekend Nonna Nunzia si mette in viaggio ed inizia un tour che toccherà varie località della Provincia e che vedrà co-protagonista anche AbilNova (già AbC IRIFOR del Trentino), la cooperativa sociale punto di riferimento per la disabilità visiva e uditiva. La Cooperativa fin dalla sua nascita si occupa di servizi per un’utenza specifica senza mai dimenticare che ciechi, sordi, ipovedenti e ipoudenti fanno parte della società e che solo con la conoscenza e la sensibilizzazione si potrà attuare una reale inclusione.

AbilNova conta anche la cultura tra i suoi numerosi campi d’azione, considerando che la disabilità è un elemento del tutto trasversale a tutti gli ambiti della vita umana e uno spettacolo come quello di Mario Cagol dimostra come anche il mondo della cultura e dello spettacolo può essere accessibile e per tutti.

“Una nonna di troppo”, di e con Mario Cagol, con il supporto di AbilNova e del Centro Servizi Santa Chiara e con la produzione esecutiva di Teatro E – Teatro di Villazzano, arriva in un momento in cui il pubblico è ancora alla ricerca di occasioni di ritrovo e di momenti di leggerezza.

“Crediamo che questo tour sia per noi un’occasione per far conoscere la Cooperativa” racconta il direttore di AbilNova, Ferdinando Ceccato, “e per contribuire a sensibilizzare la comunità nei confronti della disabilità sensoriale, affinché si riesca a vederne non solo i limiti ma anche le potenzialità e si possano trovare opportunità per stare insieme. L’inclusione passa dalla qualità dei servizi, dalle competenze dei professionisti, dal lavoro d’equipe, ma siamo convinti passi anche da un sorriso e Nonna Nunzia sarà senza dubbio d’accordo con noi!”.