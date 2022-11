ABILNOVA – TRENTO * “SAPORE DEL BUIO“: « NUOVE PRELIBATEZZE DA SCOPRIRE NELLA PIÙ COMPLETA OSCURITÀ, APPUNTAMENTO IL 16 E 22 DICEMBRE ORE 20.00 »

08.40 - giovedì 10 novembre 2022

Eccoci con i nuovi appuntamenti del sapore del buio! Vi aspettiamo con nuove prelibatezze da scoprire nella più completa oscurità, serviti e guidati dai camerieri ciechi e ipovedenti, nella sede di AbilNova in via della Malvasia 15 a Trento (piano terra).

Quando? Venerdì 16 dicembre in collaborazione con Osteria Sant’Anna di Sopramonte e giovedì 22 dicembre, sempre alle ore 20.00 (ritrovo alle 19.40).

Come sempre la prenotazione è obbligatoria e il menu è a sorpresa. La quota di partecipazione è di € 40,00 a persona per il menu completo (antipasto, primo, secondo con contorno, acqua, vino, dolce e caffè).

Per info e prenotazioni: 0461 1959595 o eventi@abilnova.it

Avete mai provato il sapore del buio? Se sì, sapete di cosa stiamo parlando e saremo onorati di avervi nuovamente a tavola con noi. Se invece è un’esperienza che non avete ancora provato, saremo davvero felici di potervi accogliere, di deliziare i vostri palati grazie alle prelibatezze del nostro Chef Michele e di farvi scoprire la disabilità visiva con i propri limiti ma anche con le proprie potenzialità.

Garantiamo noi che sarà un’esperienza sensoriale indimenticabile… provare per credere!

Come funziona la cena al buio?

Nella più completa oscurità i commensali vengono guidati da camerieri ciechi e ipovedenti e una volta al tavolo, come al ristorante, verrà loro servita la cena: un menu completo ma rigorosamente a sorpresa (con la possibilità di segnalare eventuali esigenze alimentari in fase di prenotazione).

Tutti gli eventi si svolgono nel completo rispetto delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza.

