ABILNOVA * GIORNATA MONDIALE VISTA: « L’AMBULATORIO ITINERANTE HA OFFERTO SCREENING GRATUITI, GARANTENDO DIAGNOSI TEMPESTIVE »

19.32 - giovedì 13 ottobre 2022

Oggi 13 ottobre, una giornata di prevenzione con AbilNova al Centro Servizi Anziani di Kaleidoscopio. In Italia le malattie che minacciano la vista riguardano oltre tre milioni di persone e ancora di più sono i soggetti a rischio, perché l’incidenza di glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia aumenta assieme all’età e alle malattie croniche.

Per questo la Cooperativa AbilNova (già AbC IRIFOR del Trentino) ha aderito anche quest’anno alla Giornata Mondiale della Vista, un’occasione di informazione e prevenzione promossa da IAPB Italia Onlus, la sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità. Lo scopo di tale ente, che fa campo all’OMS, è quello di ampliare l’accesso alle cure oculistiche, garantire diagnosi tempestive e integrare la riabilitazione visiva nel percorso di cura.

Giovedì 13 ottobre, in collaborazione con UICI Trento la Cooperativa AbilNova ha garantito un punto informativo in via San Giovanni Bosco e grazie alla propria Unità Mobile Oftalmica, l’ambulatorio itinerante, ha offerto una giornata di screening gratuiti presso il Centro Servizi Anziani Kaleidoscopio, per contribuire alla promozione della salute della vista.

La Cooperativa Kaleidoscopio, con il suo Direttore Generale Michele Odorizzi, ha subito accolto positivamente l’iniziativa, abbracciandone l’importanza soprattutto per l’età adulta e la cosiddetta terza età, nelle quali è fondamentale promuovere una cultura dell’attenzione e della prevenzione.

Ferdinando Ceccato, direttore di AbilNova, sottolinea come screening visivi di questo tipo siano davvero preziosi. “La nostra Unità Mobile non si ferma così come le attività nel nostro Centro di prevenzione e riabilitazione” spiega “perché sottoporsi a visite periodiche è l’unico strumento per una diagnosi precoce e un intervento tempestivo nel trattamento di problematiche e patologie che possono portare a cecità o ipovisione”: