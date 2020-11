VIDEOINTERVISTA AL SINDACO DI TRENTO, FRANCO IANESELLI * FOCUS SU: « SPACCIO E SICUREZZA PIAZZA DANTE / EMERGENZA COVID / LA CITTà ED IL SUO NATALE »

Le domande:

1) PIAZZA DANTE

Sindaco: il problema di piazza Dante (centro di spaccio e degrado) è decennale. Il cittadino non ne può più di chiacchiere (sia da destra che da sinistra). Quali sono gli interventi che lei ora vuole attivare per arginare quanto è finito anche su “Striscia la Notizia”?

2) COVID

Dottor Ianeselli, la situazione Covid peggiora di giorno in giorno. La nuova amministrazione comunale quali azioni può concretare nelle prossime ore per limitare la pandemia in città?

3) NATALE

Alla popolazione trentina, con antiche tradizioni cattoliche, mancherà di potere vivere il Natale come negli anni passati. Il distanziamento Covid ha fatto annullare le iniziative di condivisione collettiva degli eventi. La Giunta comunale come cercherà di mantenere il senso di comunità religiosa per questo Natale?

4) MINIBILANCIO

A circa due mesi dalla sua nomina, Sindaco Ianeselli, cosa non è ancora riuscito a concretare, di quanto si era proposto?