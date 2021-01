VIDEOINTERVISTA AL SEGRETARIO UIL SCUOLA TRENTINO, PIETRO DI FIORE * FOCUS SU: « SCUOLA E COVID /  CONTRATTO SCUOLA / ESTERNALIZZAZIONI / ROMA-TRENTO »

1) SCUOLA E COVID

Data la sua notevole esperienza in materia di istruzione in qualità del suo ruolo di Segretario Uil Scuola, quali proposte tecniche reputa di potere suggerire all’Assessorato Istruzione Pat per sviluppare nel modo più equilibrato possibile (tra lezioni “in presenza” e “in remoto”) il futuro del sistema locale?

2) CONTRATTO SCUOLA

Il suo sindacato Uil negli ultimi anni spesso si è confrontato (anche duramente, in qualche caso) con i presidenti della Provincia e con Assessorato e Dipartimento Istruzione, quali sono -ad oggi- i principali elementi contrattuali ancora irrisolti con la Pubblica amministrazione?

3) ESTERNALIZZAZIONI

La Provincia autonoma di Trento (tramite il Dirigente generale Roberto Ceccato) circa sette mesi fa ipotizzava l’esternalizzazione del personale della scuola: come si è conclusa la vertenza che lei ha curato?

4) ROMA-TRENTO

Segretario Di Fiore, come valuta le relazioni tra Provincia di Trento e Ministero dell’Istruzione: a suo avviso Trento è ascoltata a Roma? Quali elementi di dialogo potrebbero essere sviluppati?