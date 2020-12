VIDEOINTERVISTA AL PRESIDENTE DEL BANCO ALIMENTARE TRENTINO ALTO ADIGE, DUILIO PORRO * FOCUS SU: « REGIONE / AZIONE / STORIA / PROGETTI / SOSTEGNO »

1) REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Per cominciare le chiederei come lei ha avuto modo di notare dal suo Osservatorio (purtroppo privilegiato) il cambiamento delle condizioni di povertà in regione.

2) AZIONE

Quale è l’attività del fa Banco Alimentare nelle province di Trento e Bolzano, chi aiuta e come si approvvigiona?

3) STORIA

Come e quando è nata l’idea del Banco Alimentare in regione?

4) PROGETTI

Quali sono i progetti in corso?

5) SOSTEGNO

Ultima domanda: come è possibile aiutare il Banco Alimentare e come si può agire?