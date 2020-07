VIDEOINTERVISTA A DOTTOR RODOLFO GUARINO (CO-FOUNDER – HIPPOCRATES HOLDING SPA) * CORONAVIRUS: « IL RUOLO DELLE FARMACIE IN ITALIA ED I TEST SIEROLOGICI »

*** Le quattro domande *** 1) RUOLO FARMACIE: Nonostante il controllo degli indici di contagio sia sensibilmente migliorato nelle ultime settimane, l’Italia è ancora alle prese con il pericolo Coronavirus e non può abbassare la guardia. Qual è stato il ruolo delle farmacie durante la fase dell’emergenza? 2) TEST SIEROLOGICI: Spesso per via dell’assenza di indicazioni chiare da parte della sanità pubblica, i cittadini hanno dovuto trovare soluzioni per verificare se fossero stati contagiati dal Coronavirus, attraverso i test sierologici. A chi dobbiamo rivolgerci per avere risposte sicure? 3) PUBBLICO E PRIVATO: Sempre più spesso si parla della cosiddetta “farmacia dei servizi” e dell’integrazione di diversi servizi sanitari in presidi più accessibili ai cittadini, in cui trovare ambulatori, medici di famiglia, infermieristica base. Cosa ne pensa di questa nuova tendenza, e come possono pubblico e privato collaborare per servire al meglio i cittadini? 4) HYPPOCRATES: Con Hippocrates avete da poco raggiunto il sorprendente numero di 100 farmacie di proprietà, acquisite in poco più di due anni. Per la vostra prima farmacia brandizzata nel centro di Milano avete creato un nuovo brand, “Lafarmacia.”, e costruito uno spazio molto innovativo. Qual è il concept dietro? Quali i prossimi sviluppi?