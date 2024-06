VIDEOINTERVISTA A CARLO TACCHINI * UNGHERIA – CAMPIONATI EUROPEI: «CANOA, LA MIA MEDAGLIA D’ORO NELLA GARA DI VELOCITÀ»

13.41 - venerdì 21 giugno 2024

Riprese videointervista a cura: Maurizio Daldon

VIDEOINTERVISTA A CARLO TACCHINI

Grande gioia dei tifosi trentini per Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, medaglia d’oro nella canoa velocità nel C2 metri 1000 ai campionati europei svolti in Ungheria.

1) Carlo, ci siamo visti lo scorso 17 maggio quando eri in partenza per la preparazione olimpica in Ungheria: ci rivediamo oggi con la medaglia d’oro di campione europeo. È stata dura?

2) Dopo questa vittoria possiamo dire che siete più sereni e consapevoli delle vostre capacità in vista delle imminenti Olimpiadi di Parigi?

3) Come affronterete l’ultimo mese di preparazione in vista delle gare olimpiche?