NURSING UP – TRENTO * INTERVISTA “OPINIONE” AL COORDINATORE CESARE HOFFER: « FOCUS SU CONTRATTO PAT / CARENZA PERSONALE APSS / CONTRATTAZIONE NAZIONALE E LOCALE / ELEZIONI RSU »

19.37 - venerdì 25 marzo 2022

1) CONTRATTO PAT

Segretario Hoffer, la Giunta provinciale di Trento ha delineato le direttive per i rinnovi contrattuali: quali sono le aspettative dei professionisti infermieri e sanitari iscritti a Nursing up?

2) CARENZA PERSONALE

La sanità trentina patisce anche carenza di personale infermieristico-sanitario: quali sono (a suo avviso( le azioni da adottare per migliorare la situazione?

3) CONTRATTAZIONE

La contrattazione nazionale è in fase di conclusione: la contrattazione trentina appare invece in ritardo, per quale motivo?

4) ELEZIONI RSU

Il 5-6-7 aprile ci saranno in Apss le elezioni Rsu, nelle ultime cinque tornate elettorali la lista Nursing up è stata la più votata: Segretario Hoffer, quali saranno le tematiche che porterete all’evidenza dell’amministrazione tramite i rappresentanti eletti?