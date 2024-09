VIDEOINTERVISTA AD ELISABETTA BOZZARELLI (PD), VICESINDACO COMUNE TRENTO E ASSESSORE CULTURA E TURISMO: «FOCUS SU CENTRO S.CHIARA – OVERTOURISM – SCUOLE INFANZIA»

14.53 - giovedì 12 settembre 2024

Domande: a cura di Luca Franceschi

1) Vicesindaco Bozzarelli, il Comune di Trento è azionista di minoranza del Centro servizi culturali del S. Chiara: lei come valuta le recenti critiche dell’opposizione in Consiglio provinciale di Trento circa la gestione amministrativa in passivo?

2) Assessore, Trento capoluogo di Regione patisce il fenomeno “Overtourism” (in città e sul Monte Bondone): quali sono le strategie di marketing turistico per contenere l’afflusso?

3) Le scuole di infanzia da tempo vivono il problema della gestione del periodo estivo e quindi del riposo delle insegnanti: quale reputa sia la giusta via per mediare le esigenze delle famiglie?

