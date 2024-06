TAMBURELLO TRENTINO * SCOMPARSA GASPERETTI: PRESIDENTE PANIZZA, « PIANGIAMO OGGI IL GIOVANE CAMPIONE FEDERICO, DI TUENNO»

13.24 - sabato 29 giugno 2024

Il mondo del Tamburello trentino e nazionale piange oggi il giovane campione Federico Gasperetti di Tuenno, ieri prematuramente scomparso. Federico era un autentico appassionato di Tamburello fin da bambino. Dopo aver giocato nelle squadre del Tuenno fino alla serie B, aveva iniziato la carriera da professionista prima nel Cavaion e nel Castellaro ed oggi nel Solferino, da tanti anni sempre ai massimi livelli nazionali. Anche quest’anno col Solferino si accingeva a vincere lo scudetto di serie A.

In questi tristissimi momenti, il Comitato Trentino e tutti gli amici della Palla Tamburello si stringono con affetto attorno alla sua cara Valentina, ai suoi amati Giulio e Gioele, a tutta la sua famiglia, agli amici della Polisportiva di Tuenno e al loro presidente, e partecipano al loro immenso dolore. Purtroppo non vedremo più Federico giocare sui nostri campi, ma rimarrà per sempre il suo ricordo e il suo esempio di sportivo capace e appassionato, umile e disponibile con tutti.

Oggi e domani, prima dell’inizio di tutte le partite, sui campi di tamburello verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare, riconoscenti, Federico e rendere onore al suo appassionato impegno per lo sport del tamburello a tutti i livelli.

Ciao Federico, gli amici del tamburello non ti dimenticheranno.

Trento, 29 giugno 2024

Il Presidente del Comitato Trentino della Palla Tamburello

Franco Panizza