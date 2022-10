DALZOCCHIO (LEGA) * MORTE PLOTEGHER: « ROVERETO PIANGE UN CONCITTADINO ATTENTO E PARTECIPE, ANCHE A INIZIATIVE DI PARTI POLITICHE DIVERSE »

18.29 - martedì 25 ottobre 2022

Sono ricordi vivi quelli delle tante battaglie che ci hanno visti fianco a fianco per ottenere maggior sicurezza a favore della cittadinanza, per risvegliare l’economia di una città in piena crisi, per risollevare il senso di comunità e del fare insieme. Acuto, attento e partecipe anche alle iniziative provenienti da parti politiche diverse, come quando aveva condiviso e partecipato al corteo lumaca per la viabilità organizzato dalla Lega nel 2013.

Rovereto piange oggi un concittadino, un professionista, un politico stimato. Le amministrazioni trentine, ad ogni livello, perdono un rappresentante di esperienza e saggezza ma, soprattutto, uno spirito fervente.

*

Mara Dalzocchio

Consiglio provinciale Trento (Gruppo Lega)