SOCIETà PODISTICA NOVELLA * LA CIASPOLADA: « IL 5 GENNAIO MIGLIAIA DI PERSONE SI METTERANNO IN MARCIA,  PARTENDO DALLA PIANA DEI PRADIEI »

Ultima settimana di preparativi per la 47ª edizione. La Ciaspolada in notturna non tradirà le attese. Ancora un paio di giorni e la neve necessaria per ammantare il percorso della 47ª edizione de La Ciaspolada sarà pronta. La scelta di puntare su un circuito cittadino e di proporre l’edizione 2020 della gara dopo il tramonto ha messo lo staff organizzativo nelle condizioni di lavorare senza doversi curare troppo delle condizioni meteorologiche, premiato dal fatto che in Alta Val di Non in questi giorni le temperature sono ideali per portare a termine queste indispensabili operazioni preliminari.

Non ci sono dubbi quindi sul fatto che domenica 5 gennaio il tracciato si presenterà in ottime condizioni e che per le ore 16.30, quando prenderanno il via i “bisonti”, il borgo di Fondo sarà tirato a lucido. Migliaia di persone si metteranno in marcia, partendo dalla piana dei Pradiei, per raggiungere il centro del paese e poi sfilare quante volte desiderano lungo l’anello di 980 metri che toccherà via Roma, via Segantini, via Inama, via Stefenelli, via Clesio, via S. Lucia e via Lampi, fermandosi per le degustazioni, per gli assaggi, per ascoltare la musica o per osservare gli antichi mestieri.

Un viaggio negli spazi urbani più caratteristici che sarà anche un viaggio nel tempo, costruito grazie alla collaborazione del Comitato Charta della Regola di Cavareno. Gli agonisti prenderanno invece il via alle 18.15, un quarto d’ora prima dell’orario previsto in un primo tempo, una scelta compiuta per poter inserire al meglio nel palinsesto di Trentino Tv la trasmissione in diretta della gara, alla quale sarà dedicato nei giorni successivi anche un servizio speciale della durata di 25 minuti in onda su RAI Sport. I big potranno correre supportati dal tifo degli amatori, che una volta concluso lo sforzo rimarranno a bordo strada per incitare i runner.

Il programma si aprirà sabato 4 con la distribuzione dei premi ai gruppi e con la consueta cerimonia d’apertura pomeridiana, che prevede la sfilata e l’accensione del tripode. Domenica 5 proseguirà la distribuzione dei premi ai gruppi e la consegna di pettorali e pacchi gara. Dopo la competizione, alle 20.30, il Palanaunia ospiterà la cerimonia di premiazione, infine dalle ore 21 alle 3 si farà festa al Centro Sportivo Tennis Halle di Cavareno, dove sarà servita una cena con piatti tradizionali della nostra regione e con un accompagnamento musicale.

Ci si può iscrivere fino a fine anno sfruttando le tariffe promozionali, che lieviteranno a partire dal 1° gennaio. Per assicurarsi un pettorale si può passare nella sede di Piazza San Giovanni a Fondo, ritirando subito il pacco gara, oppure si può procedere online su www.ciaspolada.it.

Il costo per partecipare è di 15 euro (18 con noleggio delle ciaspole) per gli amatori e 30 euro (33 con il noleggio) per gli agonisti. Per quanto concerne le famiglie, con due iscrizioni a tariffa intera le successive scattano a tariffa agevolata, ovvero 7 euro a persona (10 con noleggio). Il termine per assicurarsi un pettorale è fissato nelle ore 12 di domenica 5 gennaio.

Foto: archivio edizione 2019 società podistica Novella