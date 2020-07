” SI PUò FARE! ” (FACEBOOK) * RIPRESA POST COVID: ZANETTI, « STARE AL FIANCO DEGLI ESERCENTI VUOL DIRE RISCOPRIRE IL PIACERE DI FERMARSI A PRENDERE IL CAFFè AL BAR DOPO »

Stare al fianco degli esercenti, sostenerli, vuol dire tornare a investire sul commercio e la ristorazione locale. Vuol dire riscoprire il piacere di fermarsi a prendere il caffè al bar dopo mesi in cui, causa Covid, tutto si era fermato.

Una città che riparte, in sicurezza, riparte anche e soprattutto grazie ad una politica che ascolta. Che apprende il disagio dei tanti giovani imprenditori nostrani; piccoli esercenti, ristoratori e tutti coloro che lavorano nel settore terziario, dei servizi alla persona o nel turismo.

Per far ripartire quella meraviglia che è la nostra bella città, ricca di arte e cultura, e farla tornare a splendere nuovamente. Con amministratori liberi, al servizio dei cittadini, per i cittadini. Ci aiutate??

Silvia Zanetti

Candidato sindaco Trento 2020 per ” Si può fare! ”

