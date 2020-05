RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * PUNTATA DEL 16 MAGGIO 2020, « NEL 2016 GLORIA ROSBOCH SCOMPARE, ROBERTO OBERT FARà RITROVARE IL CORPO DELLA DONNA E ACCUSERà GABRIELE DEFILIPPI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Un giorno in pretura. St 2019/20 – La scomparsa di Gloria Rosboch. Il 13 gennaio del 2016 Gloria Rosboch, professoressa di francese della provincia di Ivrea, si allontana da casa con la scusa di una riunione scolastica, e non vi farà più rientro. I parenti e gli amici la cercano disperatamente senza alcun risultato, fino a che le indagini portano alla figura di Roberto Obert, un uomo di cinquantacinque anni, che farà ritrovare il corpo della donna, e accuserà come ideatore del delitto un ex studente della professoressa, un ragazzo di 19 anni, Gabriele Defilippi, con il quale ha una relazione sentimentale.

