RAI 3 – “ REPORT “ * PUNTATA DEL 9 GIUGNO 2020, « FASE DUE – I TEST SIEROLOGICI SONO ATTENDIBILI? / MASCHERINE – RIUSCIREMO A PRODURNE 35 MILIONI IN ITALIA? / QUANDO RIAPRIRANNO LE SCUOLE? » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Report. St 2019/20 – La comunità energetica – 08/06/2020. Quale sarebbe l’impatto ambientale ed economico se ci organizzassimo per diventare il punto di riferimento mondiale di una nuova economia verde? Inoltre, fase due: i test sierologici sono attendibili? I dati delle analisi nei laboratori che fine fanno? Mascherine: riusciremo a produrne 35 milioni in Italia? Quando e come riapriranno le scuole?

