RAI 3 – “ REPORT “ * PUNTATA DEL 16 NOVEMBRE 2020, « LA MUSICA È FINITA / MISTER VACCINO / I SEGRETI DEL VIRUS DELLO SCIMPANZÉ » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Report. St 2020/21 – Puntata del 16/11/2020. Per sconfiggere la pandemia bisogna trovare il vaccino anti-Covid. In settimana sono arrivati gli ennesimi annunci, il traguardo sembra vicino. Ma quale partita economica e geopolitica si nasconde dietro la corsa al vaccino? Report è entrato nell’azienda italiana che sta producendo insieme a Oxford e Astrazeneca il vaccino per il Covid.19. Durante i mesi più bui della pandemia in Italia sono spuntate come funghi applicazioni di telemedicina per gestire i pazienti a distanza ma anche brutte copie dell’app di Stato: quelle di Lazio, Lombardia, Bergamo città, ora anche del Veneto di Zaia e soprattutto di Sicilia e Sardegna.

App invasive, che spesso utilizzano il gps e che, in base alle ordinanze regionali, sembrano obbligatorie per poter andare in vacanza nelle due isole. Ma sono legittime? Con due miliardi di download in poco più di due anni Tiktok si sta affermando come la piattaforma social con la più rapida diffusione di sempre. Per capire come funziona Giuliano Marrucci ha coinvolto la nonna di 93 anni, l’ha vestita da trapper all’ultima moda, ha lanciato un nuovo profilo ad hoc, e in pochi giorni ha raggiunto numeri da capogiro.

