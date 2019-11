RAI 3 – “ REPORT “ * PUNTATA DEL 16 NOVEMBRE 2019, « EASY RIDERS, I FATTORINI CHE CI PORTANO IL CIBO A CASA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Report. St 2019/20 – Easy riders. I rider sono i fattorini che ci portano il cibo, e non solo, a casa. In Italia ormai circa 30 mila e continuano ad aumentare, non sono solo giovani studenti che integrano il bilancio familiare negli anni dell’università, ma anche cinquanta-sessantenni che hanno perso impieghi precedenti. A seguire, “Ultras Spa”: l’azienda affaristica che ruota intorno al tifo del calcio.

