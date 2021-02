RAI 3 – “ DOTTORI IN CORSIA “ * ST 3 EP 4 PUNTATA DEL PRIMO FEBBRAIO 2021, « LE STORIE DI LAURA ED EDOARDO » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Dottori in corsia. St 3 Ep 4. Laura, da Palermo, è ancora nella pancia di mamma Maria Luisa quando le viene diagnosticata un’ernia diaframmatica che la costringe a sottoporsi – ancor prima della nascita – a una duplice operazione per proteggere il polmone sinistro e permetterne lo sviluppo, e poi ancora a un terzo intervento quando ha solo pochi giorni di vita. Edoardo, da Ferrara, ha 10 anni e la sua vita è messa a rischio dalla CLN2, grave malattia degenerativa che sembra non lasciare scampo.

